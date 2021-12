Pro League : Zulte Waregem s’impose face à Malines au lendemain du départ de Dury

Quel scénario. Comme lors de la rencontre Union – Cercle qui a vu les unionistes menés puis s’imposer 3-2, Zulte Waregem a choisi de faire de même. Les joueurs, sans Franky Dury qui a quitté le club, ont battu Malines sur le même score (3-2) grâce à deux buts dans les arrêts de jeu. Au classement, Malines est 7e (30 points), le Cercle 13e (22) et Zulte 15e (20 points).

Au stade Arc-en-Ciel, le départ de Francky Dury a été directement suivi par une victoire puisque Zulte Waregem s’est imposé face à Malines. En première période, le Essevee, dirigé par Timmy Simons s’est créé deux grosses occasions par Frank Boy (25e, 27e) mais le Camerounais a tiré deux fois à côté du but de Gaëtan Coucke. Malines a également été dangereux à deux reprises : sur la première, Sammy Bossut a contré une tentative de Marian Shved (7e) mais s’est incliné sur un shot de Kerim Mrabti (37e, 0-1).

A la reprise, Bossut a tenu son équipe dans le match en contrant un tir à bout portant d’Igor De Camargo (47e). Cet arrêt a remotivé les Flandriens, qui ont frôlé l’égalisation par Ibrahima Seck (51e) et Dereck Kutesa (53e). Auteur de deux parades, Coucke n’a pas pu empêcher Jelle Vossen d’inscrire son douzième but (54e, 1-1). Malines a encore repris l’avance par Nikola Storm (74e, 1-2) mais Dion De Neve (90e+2, 2-2) et Jean-Luc Dompé (90e+4, 3-2) ont assuré le feu final des Flandriens.