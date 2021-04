Pro League : Zulte-Waregem renverse Eupen et éjecte le Standard du Top 8

Après la victoire prépondérante de Genk sur le terrain d'OHL (2-3), Zulte-Waregem a fait la bonne opération de la 32e journée en venant à bout d'une coriace équipe d'Eupen (2-1).

La preuve, les Pandas avaient même pris cette partie par le...bambou en ouvrant la marque avant la demi-heure grâce à un coup-franc dévié de Stef Peeters. Ils ont ensuite fait le gros dos pour colmater les (timides) assauts du Essevee avant de finalement céder sur une frappe, à l'entrée de la surface de Ewoud Pletinckx, très mal captée par un Defourny un peu trop perméable sur le coup.

Et alors qu'on pensait se diriger vers un partage logique, tout s'est accéléré en fin de match. Agbadou (Eupen) a d'abord été exclu pour un second carton jaune, avant que l'inusable Laurens De Bock ne mette Zulte sur du velours d'une sublime reprise de volée sur un corner parfaitement botté par Govea.

Grâce à cette victoire arrachée au forceps, Zulte fait la très bonne opération du weekend et remonte à la...6e place, en éjectant le Standard du Top 8 au passage. Sans faire de bruit, les troupes de Dury capitalisent 46 unités et ne pointent qu'à...trois points du Top 4. Quand on vous dit que cette saison covidée est complètement folle. Eupen, confortablement installé dans le ventre mou, est 13e.