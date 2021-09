Mené au score, Anderlecht a finalement accroché le nul face à La Gantoise.

Ce partage ne satisfait pourtant pas Yari Verschaeren, qui voulait repartir avec les trois points. "On avait vraiment le contrôle en première mi-temps. On jouait bien au foot mais ce n’est pas assez. On voulait prendre les trois points aujourd’hui mais Gand a joué de façon très compacte en fermant le milieu, c’était difficile pour nous".

En forme depuis quelques semaines, l’élément offensif est en confiance. "Je me sens bien. J’aime courir partout entre les lignes et demander le ballon en profondeur pour me montrer décisif".

Sorti par Vincent Kompany à la 70e minute, Le Diable voulait rester sur la pelouse. "Je ne voulais pas sortir, je me sentais bien mais le coach fait ses choix et il n’y a aucun souci avec ça".