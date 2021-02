Pro-League : welcome, Sir Alfred Hitchcock…

Vu la crise financière , les clubs n’ont jamais aussi peu investi. Bruges excepté à nouveau (arrivées de Dost et Lang , vente de Diatta ), le marché des transferts n’a jamais été aussi plat. Le mercato hivernal a été largement dominé par les opérations de prêts, signe de l’état de famine des finances respectives. Du coup, les recrutements se sont orientés vers des joueurs jeunes ou inconnus, via le nouveau filtre des datas (base de la philosophie de la révélation ostendaise). Quand on n’a pas de pétrole, il faut des idées. Et plus que jamais, le phénomène de la bonne pioche ou du pari (gagnant… ou perdant) s’est généralisé.

L’énorme manque à gagner pour les clubs liés à la Covid-19 (matches à huis clos) a fragilisé les trésoreries et impacté les deux mercatos (été et hiver). Les clubs ont donc moins dépensé et davantage misé sur des renforts bons marchés… et moins décisifs sur le terrain.

De manière générale, le premier confinement et la surcharge des calendriers (cadences infernales des Coupes d’Europe et semaines à 3 matches) ont bouleversé les plannings des préparateurs physiques , fragilisant les joueurs, multipliant le nombre de blessures et accroissant le phénomène des cycles de forme . Plusieurs équipes ont pratiqué les montagnes russes cette saison en enchaînant les séries de victoires, puis de contre-performances (et inversément) : Genk, Charleroi, l’Antwerp, le Standard, Malines ou encore Zulte Waregem.

Il y a ensuite eu les effets des contaminations , mieux maîtrisés chez les uns que chez les autres : des clubs comme Mouscron, Waasland et Eupen, très lourdement touchés en novembre-décembre par le virus, ont accumulé les indisponibilités, avec comme conséquence des reports de matches en cascade, des calendriers resserrés et un programme de rattrapage démentiel avec des joueurs à peine sortis de convalescence et donc à court de condition.

Malgré les protocoles, malgré le régime de faveur pour le foot pro, la vilaine bête a frappé plus fort que prévu. Il y a d’abord les huis clos qui ont impacté certaines équipes davantage que d’autres : des formations comme Bruges, Charleroi ou Malines, réputées boostées par leur 12e homme, ont connu des ratés à domicile et pris davantage d’unités loin de leurs bases.

Ou comment une année de misère, avec places en Play-Offs 1 limitées… à 4 strapontins, accouche de la saison la plus passionnante de l’Histoire... Et si notre Pro-League, si souvent décriée, était finalement la plus sexy de toutes les ligues environnantes ? Analyse en 7 facteurs d’une trame en plan-séquence que n’aurait pas dédaignée Sir Alfred Hitchcock.

Bienvenue Rue Belliard, une veille de week-end vers 16 h. Car oui, notre championnat ressemble à un gigantesque embouteillage du vendredi à la sortie des bureaux. Le Club Bruges excepté (car seul sur son île…), les 8 premiers du classement (qualifiés virtuels pour les Play-Offs 1 et 2) se tiennent en 8 points. Et si l’on extrapole jusqu’à la 12e place de Gand, dernière équipe du peloton " de tête " avant la cassure de bas de classement, on dénombre 10 formations se collant le pare-chocs sur une tranche de 7 points !

LIMOGEAGES DE COACHES : UN RECORD

La Pro-League était déjà passé émérite au rayon du découpage de T1, mais cette saison améliore tous les records. 10 des 18 clubs de l’élite ont déjà actionné le couperet – Genk deux fois, et Gand même trois fois ! Entre crises sportives et chocs psychologiques, difficile de trouver de la continuité dans la gestion d’une saison : les up and down des uns et des autres favorise des chassés-croisés au classement… et un tassement général amenant à une hiérarchie si resserrée.

IMPACT DES JOUEURS-CLEFS

Dans un championnat moyen comme le nôtre, l’impact des joueurs-clés est d’autant plus important pour leurs équipes. Le rendement immédiat de joueurs comme Noa Lang et Bas Dost coïncide avec l’envolée brugeoise. Le retour de nulle part d’un Didier Lamkel Zé a permis à l’Antwerp de regarder à nouveau vers le haut. La régularité d’un Lukas Nmecha a offert à Anderlecht de remonter les marches après une fin 2020 très grise. Et où en serait Genk sans son buteur Paul Onuachu ou son feu follet Theo Bongonda, dont la forme étincelante, en novembre-décembre, rime avec la série de 7 victoires consécutives ? Quand Rezaei et Gholizadeh régalent, Charleroi plane ; quand ses deux iraniens ont un creux de forme, le Sporting a les rayures qui floutent. Enfin, les buts en série de Gianni Bruno (Zulte Waregem) et de Geoffrey Hairemans (Malines) ont remonté leurs formations à grande vitesse après un début de saison calamiteux.

UN RECRUTEMENT TECHNIQUE PLUS INNOVANT

À l’image des joueurs méconnus, péchés au fond d’une liste de datas ou dans des noyaux de jeunes sous-exploités (l’exemple de l’Ostendais Arthur Theate), les clubs hésitent moins à tenter l’aventure de coaches débutants, friands de nouveaux concepts. La crise financière est un facteur, l’usure du traditionnel carrousel de T1 connus de la place en est un autre. L’Ostendais Alexander Blessin est le symbole éclatant d’une nouvelle tendance où on donne plus de place aux nouvelles idées. L’Allemand est le chef de file d’une génération des Losada (parti en MLS), Still, Leye, Elsner, Benat San José et autre Simao. Ce clubs du sub-top créent ainsi chaque semaine, et tour à tour, la surprise pour venir se mêler à la lutte pour les places au grand banquet de fin de saison.