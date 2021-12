Pro League : Vincent Kompany satisfait de la victoire face à Zulte Waregem, "mais il y a encore du travail"

Pro League : Vincent Kompany satisfait de la victoire face à Zulte Waregem, "mais il y a encore... Vincent Kompany et Anderlecht se sont imposés face à Zulte Waregem lors de la 17e journée de Pro League. Une victoire 3-2 qui fait du bien aux Mauves qui enchaînent un troisième succès de suite toutes compétitions confondues. Mais si Anderlecht marque facilement, il y a encore des choses à améliorer. C’est un Vincent Kompany heureux mais lucide qui s’est exprimé après la victoire d’Anderlecht face à Zulte Waregem. "Je suis content, mais en tant que coach, on recherche la perfection et on n’y est pas encore. Le point de satisfaction, c’est qu’on se crée beaucoup d’occasions et on marque pas mal de buts dans cette période qui est difficile pour tous les clubs car tous les matches sont serrés pour le moment dans le championnat pour toutes les équipes." Si Anderlecht marque beaucoup, Anderlecht encaisse aussi beaucoup. Déjà 24 buts en 17 matches de championnat. "Marquer beaucoup, ça nous amène dans une position de luxe. Il faut par contre arriver à garder ce danger offensif et à resserrer derrière. Et je ne parle pas que de la défense, mais de toute l’équipe. On peut commencer à avoir des bonnes perspectives mais il y a encore du travail."