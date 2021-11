Pro League : Vincent Kompany : "On se tire une balle dans le pied"

Vincent Kompany avait la tête des mauvais jours ce dimanche. Alors qu’Anderlecht n’a arraché qu’un point à domicile face à Courtrai, le coach mauve regrette l’exclusion de Benito Raman. "On a disputé la deuxième mi-temps avec de bonnes intentions. On a eu beaucoup d’occasions. Même notre première mi-temps était bonne, on avait la possession du ballon. Le problème, c’est qu’on se tire une balle dans le pied en terminant à dix. Après l’égalisation, le match pouvait se débloquer à tout moment. On était parti pour finir très fort mais la carte rouge change tout".

Alors que Raman a écopé d’une carte rouge évitable suite à un coup de sang, son entraîneur tente d’expliquer ce geste. "C’est un mix entre un énorme engouement et une envie de bien faire mais on ne peut pas l’accepter. Cela nous met dans une situation qui n’était pas nécessaire. Dans le foot, il faut rester constant mentalement, techniquement et tactiquement. Pour l’instant on ne le fait pas et ça nous coûte des points. Cela nous ralentit".

Les Bruxellois ont enchaîné une troisième rencontre consécutive sans victoire, de quoi entendre les premiers coups de sifflet dans les tribunes. La légende de Manchester City réagit. "Je suis ici depuis mes six ans. Je sais ce que le public attend et pourquoi il siffle. Il y avait l’envie et l’impatience de tout de suite clôturer le match et de monter au-dessus de Courtrai. La tendance s’est inversée avec l’ouverture du score des Courtraisiens. Quand on a eu la bravoure et la mentalité offensive, on a eu le soutien du public. Quand on se retrouve à dix, on aimerait plus avoir le ballon mais on est à dix, ça nous tue un peu".

Malgré le partage, Kompany tire-t-il du positif de cette rencontre ? "On a eu 21 tirs, dont plusieurs dans les bonnes zones. Le foot, ça se joue dans les deux rectangles. On a eu ces occasions mais pas suffisamment pour plier le match. Ce qui me frustre le plus, c’est la demi-heure jouée à dix".