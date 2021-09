Au terme du partage, un but partout, entre Anderlecht et La Gantoise, Vincent Kompany revient sur une phase qui l’embête. "Le corner sur le but encaissé me dérange, on l’a offert. On a dominé en première mi-temps même si on n’a pas beaucoup inquiété les Gantois. On était plus dangereux en deuxième mi-temps. On a cependant très mal géré les contres des Buffalos. Les deux équipes auraient pu l’emporter".

Le coach anderlechtois préfère voir le verre à moitié plein, malgré les deux points concédés ce jeudi soir. "On arrive à se créer des occasions dans tous nos matches. Face à La Gantoise, très peu d’équipes vont avoir cette physionomie de rencontre. Nos jeunes vont continuer à progresser aussi, c’est bon signe".

L’ancien défenseur souligne enfin le travaille de son axe central. "Tout ce qu’on se créé dans nos matches passe par nos défenseurs. Si on analyse la saison, on verra énormément de buts construits par nos défenseurs centraux".