Anderlecht a mis fin à sa longue série d’invincibilité ce dimanche à l’Antwerp. Alors qu’ils n’avaient plus connu le goût de la défaite depuis le mois d’août, les Mauves sont tombés sur des Anversois efficaces.

A l’interview d’après match, Vincent Kompany a apporté une analyse à cette rencontre et a, notamment, justifié ses remplacements (le T1 mauve a préféré sortir Verschaeren, Zirkzee et El Hadj plutôt qu’un élément plus défensif comme Cullen, NDLR). "Il y a eu suffisamment de changements offensifs mais j’assume mes choix. On jouait contre une équipe forte donc il fallait garder un équilibre. Le match se joue à peu de choses ce dimanche. Ce n’était pas un grand match, il n’y a pas eu de grandes différences entre les deux équipes. La rencontre s’est jouée dans l’entrejeu, il y avait une bonne organisation de part et d’autre. Le match a pris de la vitesse en deuxième mi-temps avec plus d’occasions. On n’arrive pas à convertir, chose qu’eux ont réussi à faire via une reconversion et un penalty".

Comment expliquer cette défaite ? La légende de Manchester City a sa petite idée. "Cela s’est joué à l’expérience, sans vouloir être négatif. Frey joue très bien le coup sur le penalty, on manque un peu de bouteille sur ce but. L’équipe était organisée, il n’y avait pas de grosses défaillances mais dans les matches comme ça, il faut prendre la rencontre par les cornes. On aurait dû combiner comme on sait le faire. Malgré ça, on a eu de très grosses occasions qu’on n’a pas su concrétiser. Ce n’était pas suffisant de notre part. On n’était pas mauvais mais pas bons. Le perdant ne peut pas se plaindre, c’est la vérité du foot".