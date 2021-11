Pro League - Vanzeir : "Être avec les Diables Rouges c’est un rêve qui se réalise" - 06/11/2021 L'Union Saint-Gilloise s'est largement imposé ce samedi face à Charleroi (4-0). Un feu d'artifice offensif dans lequel Dante Vanzeir n'a pas réussi à trouver le chemin des filets mais le nouveau Diable Rouge a pesé sur la défense carolo. Il est d'ailleurs revenu sur sa sélection avec l'équipe nationale belge au micro de Vincent Langendries : "C’est magnifique. Être avec les Diables Rouges c’est un rêve qui se réalise. Je n’ai pas les mots pour expliquer ça. Je pense que je vais beaucoup apprendre. Je vais m’amuser. J’essaye de me montrer pour le coach". Une sélection à laquelle il n'a pas encore eu l'occasion de penser, trop concentré sur la rencontre de ce samedi soir face à Charleroi : "Pas encore. D’abord c’était la concentration pour ce match d’aujourd’hui. Maintenant je vais me reposer et profiter de cette victoire. Mercredi sera vite là donc peut-être que le stress va arriver". Le sélectionneur national, Roberto Martinez, était d'ailleurs dans les travées du Stade Joseph Marien, attentif à la prestation de Dante Vanzeir : "J’ai entendu. C’était un match pour me montrer mais j’espère que je pourrai me montrer aussi la semaine prochaine. Ça serait beau de pouvoir jouer quelques minutes". Maître de la rencontre de bout en bout, l'Union n'a jamais semblé inquiété par les Zèbres et le match était déjà plié à la mi-temps : "Charleroi est une équipe très forte mais on est fort aussi et à la maison on doit tout faire pour gagner. On marque au meilleur moment pour pouvoir contrôler le match. C’était 2-0 puis 3-0 très vite. On a pu jouer calme et Charleroi ne nous a pas posé de problème". Sélectionné chez les Diables Rouges suite aux absences de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, Dante Vanzeir regrettait d'ailleurs de ne pas pouvoir apprendre aux côtés de l'attaquant de Chelsea : "C’est dommage. C’est un grand joueur de qui je peux beaucoup apprendre. Mais il y a quand même beaucoup de qualités donc je pense que ça va être une semaine très spéciale et enrichissante". Comme tout nouvel appelé chez les Diables, Dante Vanzeir devra pousser la chansonnette devant ses coéquipiers, mais le choix de la chanson n'est pas encore acté. "Je ne sais pas, je dois encore un peu réfléchir. Pourquoi pas la chanson de l’Union", rigolait l'attaquant.