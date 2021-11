Quel soulagement pour les Mauves ! Après trois matches sans victoire et deux mois sans connaître le goût du succès en déplacement, Anderlecht s’est imposé à Charleroi ce samedi soir.

Les Bruxellois savaient qu’ils jouaient gros et tenaient à défendre un Vincent Kompany sous pression après quelques contre-performances. Le capitaine mauve, Hendrik Van Crombrugge n’a pas caché son soulagement après le coup de sifflet final. "Cette victoire fait du bien. Ce n’est jamais un déplacement évident à Charleroi. On a montré la bonne mentalité dès la première seconde et on a combiné ça avec une bonne efficacité".

Le vestiaire mauve tenait à redresser le navire après une série de mauvais résultats. "On a eu beaucoup de discussions, tout le monde s’est regardé droit dans les yeux et on s’est remis en question. Je suis content que le collectif ait réagi. Quand je parle de collectif, j’inclus le coach, le staff et le kiné. Tout le monde essaie de donner le maximum pour le club".