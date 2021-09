Pro League - Van Crombrugge : "On était confiant parce qu’on avait créé pas mal d’occasions en première mi-temps"

Pro League - Van Crombrugge : "On était confiant parce qu’on avait créé pas mal d’occasions... Anderlecht a arraché un point sur la pelouse d'Ostende (2-2) à dix contre onze alors qu'ils étaient menés 2-0. Hendrik Van Crombrugge était satisfait de ses coéquipiers : "On a montré une très bonne mentalité, de la rage. On était malmené en première mi-temps. Deux occasions franches pour eux, deux buts. Malgré le fait qu’on soit réduit à dix, on était confiant parce qu’on avait créé pas mal d’occasions en première mi-temps. Il fallait juste continuer à être positif. On était confiant, on allait marquer". A dix, les Mauves ont presque semblé mieux dans le match qu'à onze contre onze : "On a montré le bon caractère, avec le niveau nécessaire et chapeau à tous les joueurs qui ont travaillé pour rattraper l’infériorité numérique et aussi aux joueurs qui sont rentrés et qui ont fait la différence". Offensivement, le danger est venu de partout et la défense ostendaise a fini par plier : "Je pense que si on veut faire mal à un adversaire, il faut être imprévisible. Il faut avoir toutes les facettes de notre jeu et c’est ce qu’on a essayé d’appliquer". Si Anderlecht s'est créé beaucoup d'occasions, le portier mauve a tout de même dû sauver les meubles à plusieurs reprises : "Je pense que pour le supporter neutre c’était un match assez agréable. Les gardiens ont eu la chance de se mettre en évidence". Sur la rouge, le gardien mauve n'était pas suffisamment bien placer pour pouvoir se faire un avis : "Pour moi c’est difficile de voir, il y avait plein de gens. L’arbitre a dit que c’était un fameux tacle et qu’il a eu la confirmation du VAR directement dans l’oreillette. Donc je suppose qu’ils ont eu raison". Grâce à ce point, les Mauves sont cinquièmes avec 15 unités.