Pro League - Van Crombrugge heureux d'avoir gagné mais "le jeu n'était pas bon" - 19/09/2021 Anderlecht s'est imposé ce dimanche (0-1) sur la pelouse du Standard pour le premier Clasico dans un stade plein depuis que la crise sanitaire. L'occasion pour les Mauves de fêter ça avec leurs supporters qui avaient fait le déplacement pour l'occasion comme l'explique Hendrik Van Crombrugge : "C’est important parce que c’est un Clasico. Ça a été un message dans le groupe pendant la semaine, surtout pour les nouveaux joueurs. Ils doivent connaître l’importance d’un Clasico. Surtout après les périodes sans supporter. Un Clasico dans un stade plein, à l’extérieur, pouvoir le gagner, il faut le fêter. On a un entraîneur qui sait très bien ce qu’un Clasico signifie. Il a fait passer le message. Je suis content que tout le monde l’ait compris". Vincent Kompany a d'ailleurs dit à ses joueurs de savourer cette victoire après le coup de sifflet final : "Vincent Kompany m’a dit que la vie est trop courte, que dans une carrière de football, il y a tellement de bas qu’il faut toujours profiter des hauts et c’est ce qu’on fait aujourd’hui". Le gardien mauve avait cependant la victoire modeste et reconnaissait que le Sporting était loin d'avoir réalisé la meilleure prestation de sa saison : "On peut être satisfait du résultat. Le fait que c’est un Clasico rend la satisfaction encore plus grande. Mais pour le reste, je pense qu’il y a peu de satisfaction. Le jeu n’était pas bon. Qu’on ait joué contre 11, 10 ou 9, on n’a pas su créer des occasions. On n’a pas su jouer notre jeu. Donc on ne va pas être trop euphorique non plus mais ça reste un Clasico et il faut le gagner. On l’a fait et on prend la confiance pour le match suivant". Anderlecht tentera de poursuivre sa bonne série jeudi face à La Gantoise en match de retard.