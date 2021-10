Comme cela arrive régulièrement, l’Union a aussi profité de l’effet de surprise d’une équipe promue. Une analyse que partage Felice Mazzu. " Oui, cela a certainement joué. Mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Je le sens déjà. L’adversité augmente. Les adversaires préparent sans doute un peu mieux ou sont, en tout cas, un peu plus attentif désormais. Ce sera d’ailleurs la prochaine étape pour nous. Parvenir à passer au-delà de cette adversité ".

Un bon début de saison des Bruxellois qui s’appuient depuis le début de la saison sur un groupe pratiquement inchangé par rapport à la saison passée. " Le paramètre le plus important, c’est la stabilité. ", explique l’ancien coach du Sporting de Charleroi et de Genk. " C’est paradoxal mais il vaut mieux parfois avoir des joueurs moins expérimentés mais avec une volonté de se montrer au haut niveau que d’avoir une multitude de joueurs d’expérience qui vont tomber dans une certaine banalité. On a fini largement en tête en D1B la saison passée et on a voulu garder cette ossature avec des joueurs de qualité et qui avaient faim. Nous avons néanmoins transféré quelques joueurs mais qui n’étaient pas encore totalement prêts au niveau des automatismes ou physiquement ".

" Je vais bien évidemment ", sourit le coach des Unionistes. " Je suis dans un bon moment. On traverse une belle période. Les écarts sont minimes avec la tête mais aussi avec les équipes en dessous. Il faut donc garder notre objectif premier : stabiliser le club et se maintenir surtout en D1A ".

Arrivé la saison passée, Felice Mazzu a rapidement trouvé ses marques à l’Union. Un club familial comme l’était le Sporting de Charleroi. " Il y a des similitudes ", reconnait l’entraineur des Unionistes. " L’esprit familial, le public qui est là pour soutenir son équipe, ce sont des paramètres qui me plaisent. Mais il faut reconnaitre que, depuis un an et demi, on n’a pas encore connu de moment difficile ou de crise. Cela aide fatalement. "

Une réussite dans deux clubs familiaux qui pose une question : Felice Mazzu ne peut-il s’épanouir que dans ce type de club ? " Non, je peux réussir ailleurs ", explique l’entraineur de l’Union. " Mais j’ai aussi fait mon autocritique. Cela fait plus de 20 ans que je coache et j’ai toujours respecté ma personnalité dans les clubs qui m’ont été confiés. Il n’y a qu’un club où je ne l’ai pas fait (NDLR : Genk). Et, c’est sûr, cette expérience m’a permis de me remettre en question. Je peux réussir ailleurs que dans un environnement familial mais je dois adapter ma personnalité par rapport à l’endroit où je travaille. "

Bref, Felice Mazzu est heureux à l’Union au point de ne trouver aucun défaut au club… ou presque. " Il y a une chose qui ne fonctionne pas : les parkings. Personnellement, j’ai une place réservée mais pour les supporters, c’est vraiment l’enfer. Mais c’est la seule chose qui ne fonctionne pas dans le club ". Un seul défaut avoué, le sourire aux lèvres, que l’on fera semblant de croire évidemment.