Encore une victoire pour l’Union. Dans un match du haut de classement sur la pelouse d’Eupen, les Bruxellois ont fait le travail en s’imposant 2-3. Felice Mazzu est venu débriefer la rencontre à notre micro au coup de sifflet final.

Le coach italien a d’abord évoqué la victoire étriquée des siens. "C’était un beau match, on est contents de l’avoir gagné contre une équipe d’Eupen qui n’est pas aussi haut dans le classement par hasard. Je suis content de nos 70 minutes jusqu’au 2-1. On avait eu des possibilités pour faire 3-0, on ne leur donnait pas d’énormes opportunités, on gérait bien le match mais le feu est arrivé après le 2-1. Ils ont repris confiance et ont mérité d’égaliser suite à cette pression. Malgré cela, on a su mettre le troisième but, il faut féliciter le groupe. On vient de D1B, personne ne s’attendait à ce que l’on prenne autant de points à ce stade de la saison. Il faut donc rester positif et indulgent quand on termine un match dans la difficulté."

L’ancien entraîneur de Charleroi ne veut toujours pas trop s’avancer concernant les ambitions de l’Union, toujours installé en tête du championnat. "On n’a pas encore d’ambitions. J’ai dit à mes joueurs qu’il fallait arrêter de parler de classement. On le fera si on est toujours positionnés comme ça à la 33e journée. Dans ce cas, je mettrai un peu de pression à mes joueurs pour gagner le match suivant. Dans le coin de la tête, il y a peut-être quelque chose qui trotte mais il faut rester humble et simple. Pour pouvoir rester dans cette première partie de classement, il faut pouvoir mieux commencer nos matchs, mieux les terminer et être beaucoup plus réguliers."

Concernant l’interruption, Felice Mazzu a utilisé sa propre expérience pour ne pas se faire surprendre. "J’ai vécu la même chose à Genk alors qu’on menait 0-3 à Saint-Trond mais on était trop confiants et on a finalement partagé 3-3. Cela m’a permis de garder les joueurs en alerte car ce n’est jamais évident de revenir sur le terrain. On a dit ce qu’il fallait et cela nous a réussi."