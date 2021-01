Pro League : Une passe décisive de Vossen se transforme... en but imparable

Zulte Waregem - Mouscron, c’est le lancement des matches comptant pour la 30e journée de Pro League, le championnat de Belgique de football. Après moins de dix minutes de jeu, ce qui devait être une passe décisive pour Jelle Vossen s’est transformé... en but.

Neuvième minute de jeu, un long centre venu de la droite atterrit sur la poitrine de Vossen, ancien attaquant du Racing Genk et du FC Bruges notamment, aujourd’hui sous la vareuse de Zulte Waregem. Le droitier de 31 ans sert, de la tête, Ibrahima Seck, la tour de contrôle postée juste à côté de lui sur cette phase. L’assist est brillant, mais n’est pas converti par son équipier.

Qu’importe, le ballon traine et Vossen règle tout cela d’un plat du pied placé et imparable face aux Mouscronnois. Le quatrième but de la saison pour l’altruiste renard des surfaces belge. Une réalisation importante car il s'agira de la seule de ce match.