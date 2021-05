Pro League : Un Standard malheureux s’incline à Malines et dit adieu à l’Europe (3-1)

Malines - Standard : le résumé - Pro League - Europe playoffs - 16/05/2021 Déjà battu par Malines à domicile ce jeudi (1-2), le Standard n’a pu faire mieux ce dimanche après-midi. Les Rouches se sont inclinés 3-1 sur la pelouse du KV et peuvent d’ores et déjà dire adieu à l’Europe. Rob Schoofs s’est offert un doublé alors que Maryan Shved a mis fin aux espoirs liégeois en inscrivant le deuxième but des siens avant l’heure de jeu. Jackson Muleka, pour l’honneur, a réduit le score en fin de partie. Au classement, Malines est 1er des play-offs 2 avec 34 points. Dernier avec 28 points, le Standard est éliminé de la course européenne. En effet, la première place est inaccessible pour les Rouches puisqu’il faudrait qu’ils réalisent un 6 sur 6 et que dans le même temps, Malines et Gand perdent leurs 2 matches. Ce qui est impossible vu que les deux équipes s’affrontent lors de la dernière journée.