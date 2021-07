Pro League : Un nouvel outil informatique va contrôler la qualité des arbitres du championnat

Dès cette saison, un outil en ligne va permettre de contrôler et de comparer la qualité des arbitres et de leurs assistants dans le football professionnel, ont annoncé conjointement la Haute Ecole UCLL et l'Union belge de football dans un communiqué jeudi.

►►► À lire aussi : toute l'actualité football

►►► À lire aussi : Seraing et Union Saint-Gilloise : les promus au révélateur de l'élite de la Pro League

►►► À lire aussi : FC Bruges : le Club, ce leader presque indétrônable

Des chercheurs de la Haute École UCLL et son département de formation des enseignants ont en effet mis en place un système d'évaluation qui permet de suivre les performances des arbitres belges: le Referee Information System (RIS).

Les arbitres vont pouvoir contrôler leurs propres performances et le système pourra aider à la désignation des assistants. Les statistiques seront en effet mises à la disposition de l'Union belge et de son département arbitrage.

Le RIS permet également de contrôler le VAR, l'assistance vidéo. "Les rapports montrent, entre autres, les cas où le VAR est intervenu inutilement quand l'assistant a pris une décision correcte. "Ils montrent également qui a besoin d'être beaucoup ou peu corrigé par le VAR et pour quel type de décisions", précise encore le communiqué.

Concrètement, une dizaine d'étudiants de l'UCLL en éducation physique et récréation en mouvement vont ainsi coder toutes les décisions prises par les arbitres, en moyenne environ 120 décisions par match, et "tracent les lignes de course. Ils introduisent les résultats dans la base de données centrale et le système fait le reste".

Le RIS sera opérationnel dès le début du championnat vendredi.