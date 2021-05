Pro League : un Club de Bruges efficace s’impose 2-1 face à l’Antwerp et se rapproche du titre

Au lendemain de la victoire de Genk à Anderlecht (1-2), le Club de Bruges devait s’imposer pour ne pas être sous pression. C’est chose faite avec cette victoire 2-1 face à l’Antwerp.

Il faut attendre la 39e minute pour assister à la première véritable occasion du match. Bas Dost reçoit un centre juste devant le but mais ne tente pas sa chance alors qu’il n’avait plus qu’à ajuster. Cette occasion avait au moins le mérite de réveiller les hommes de Philippe Clément. Comme ces dernières semaines, les Blauw en Zwart ne sont pas vraiment inspirés offensivement, avec un Noa Lang quasi transparent et un Bas Dost, qui, comme à son habitude, ne touche pas beaucoup de ballon.

La deuxième période commence, heureusement, sur un tout autre rythme. Les Brugeois, déjà mieux en jambes en fin de première mi-temps, sont galvanisés par l’entrée d’Hans Vanaken.

A l’heure de jeu, le match prend une tout autre tournure. Charles De Ketelaere, sur une action en solo de toute beauté, ouvre le score de manière mérité pour Bruges (60e). Mais la joie était de courte durée. Deux minutes après, en renard des surfaces, Dieumerci Mbokani égalise sur un centre de Lukaku (62e).

Pas de chance pour l’Antwerp qui concède un penalty trois minutes plus tard suite à une faute de Butez sur Lang. Hans Vanaken, qui a retrouvé son niveau par rapport aux dernières semaines, ne se fait pas prier et permet au Club de reprendre l’avantage (66e).

En fin de rencontre, Noa Lang se créait encore une occasion mais plus rien ne changera. Premier succès de Bruges dans ces PO, qui lui permet de reprendre 5 points d’avance sur Genk. En cas de match nul, au minimum, la semaine prochaine à Anderlecht, le Club sera champion de Belgique.