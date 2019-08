Pro League: Toujours pas de nouvelles règles pour les agents de joueurs!

Premier conseil d’administration de la saison pour la Proleague et premier constat : rien ne change pour les agents de joueurs dans notre compétition et cela, en plein " mercato " estival!

On le sait, il y a quelques mois, dans la foulée de l’éclatement du scandale du " Footgate ", la Ligue avait nommé un Conseil d’experts présidé par l’ancien ministre de la Justice, Melchior Wathelet. Ce conseil avait émis une série de recommandations comme la création d‘une " Clearing house " (pour la transparence des mouvements d’argent en période de transferts), le fait que le joueur devait payer lui-même son agent ou encore l’interdiction pour un manager de toucher à la fois une commission sur la transaction entre les clubs et sur le salaire du joueur. Eh bien, tout cela reste actuellement au stade du catalogue de vœux pieux. En effet, l’Auditorat de l’autorité belge de la Concurrence vient d’émettre un avis négatif qui refroidit considérablement Pierre François, le CEO de la Proleague. Ce qui ne l’empêchera de provoquer prochainement une réunion avec l’Auditorat afin de faire bouger les choses ou de s’en remettre ultérieurement à une hypothétique loi fédérale pour réguler le travail des agents, une loi bien difficile à envisager dans une matière qui est partiellement régionalisée !!!

Prévu pour le…. 1er juillet 2019, cet ensemble de réformes est donc reporté au prochain " mercato " hivernal, si tout va bien !

Le C.A. de la Ligue professionnelle est aussi évidemment revenu sur l’épilogue de l’incroyable feuilleton malinois. Il souhaite, et c’est bien la moindre des choses, une refonte du règlement fédéral (dont les criantes lacunes nous ont valu les fameuses décisions de la CBAS) . C’est aussi le souhait, on s’en doute, de l’UEFA après les atermoiements de ces dernières semaines. La Proleague pourrait aussi demander de revoir la règlementation de l’octroi des licences à l’avenir (la Commission des licences, pour rappel, dépend de la Fédération) et singulièrement de revenir sur le cas malinois dans quelques mois. N’oublions pas que le club est quand même, sur le fond, reconnu coupable de falsification de match.

Foot féminin et arbitrage

Autre point à l’ordre du jour : le foot féminin. Après le retentissement médiatique de la récente Coupe du monde en France, il entre dans les intentions de la Proleague de proposer un lot avec des retransmissions en direct de quelques rencontres de la Superleague féminine belge dans le futur contrat TV qui prendra court la saison prochaine. Enfin, le Conseil d’administration a rappelé qu’elle était d’accord de financer, partiellement, le nouveau plan arbitrage. La Ligue prend déjà en charge les frais de technologie du VAR et les salaires des arbitres semi-professionnels pour un montant de près de 8000.000 euros par saison. Pierre François estime toujours que, dans ce dossier, " on a sans doute mis les charrues avant les bœufs " en évinçant Johan Verbiest et en mettant en place un nouvel organigramme sans consulter la Ligue professionnelle. Aujourd’hui, l’heure est plutôt à l’apaisement après les tensions d’il y a quelques semaines mais la Ligue entend jouer son rôle de " consommateur " , plutôt que de décideur, grâce à une faculté d’évaluation de l’arbitrage belge dans la Commission de liaison pour le football professionnel récemment mise en place par l’Union belge…