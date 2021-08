Quelle claque ! Totalement absent de la rencontre, le Standard a complètement pris l’eau sur la pelouse de l’Union, impériale et très efficace (4-0). L’inarrêtable Vanzeir a inscrit un triplé. Grâce à cette victoire, le club bruxellois dépasse son adversaire du soir et reprend la tête du classement.

Le début de la rencontre était, disons-le, très calme. Malgré l’affiche intéressante sur papier, les différents spectateurs auraient pu arriver en retard, ils n’auraient rien raté. C’est simple, il faut attendre la fin du premier quart d’heure pour voir la première vraie occasion de la rencontre lorsque Marcq manque sa tête au deuxième poteau en ne cadrant pas (14').

Alors que l’Union se montre de plus en plus insistante, la domination bruxelloise paie grâce à Nielsen. Sur coup franc, le Danois envoie le ballon dans le mur mais peut retenter sa chance lorsqu’il lui revient dans les pieds et décoche une superbe frappe qui finit dans le petit filet de Bodart, impuissant (22').

Complètement amorphe, le Standard n’arrive pas à mettre l’Union en difficulté comme le montre un coup franc frappé par Amallah qui finit plusieurs mètres au-dessus de la cage adverse (29'). Les Liégeois vont même prendre un deuxième but des pieds de Vanzeir, complètement seul à la réception d’un centre de Lynen (39').

Le score ne bouge plus avant le coup de sifflet de l’arbitre qui sonne la fin de la première mi-temps, bien triste pour le Standard.