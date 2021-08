Pro League : Tchatchoua et Wasinski, les deux Zébreaux prêts à se faire une place dans le troupeau carolo

C’étaient les deux surprises dans le onze d’ Edward Still de ce week-end face à Zulte Waregem . Jackson Tchatchoua , aligné sur le flanc droit et Martin Wasinski , au cœur de la défense à trois des Carolos. Deux gamins, issus en partie du centre de formation des Zèbres et qui fêtaient leur toute première titularisation en pro. Deux gamins, deux chemins mais surtout deux gros potentiels qui ont attiré le regard.

Avec la blessure actée de Dorian Dessoleil et l’aisance démontrée par Wasinski face à Zulte, il n’y a pas vraiment de doute sur le fait qu’on reverra le gamin sur les terrains de Pro League cette saison, et ce malgré l’arrivée d’un nouveau défenseur nigérian .

Sur le banc lors des trois premières rencontres cette saison, il est en tribune le week-end dernier avant d’être propulsé dans le onze à Zulte en l’absence d’ Andreou . Auteur de 4 tacles et de 4 dégagements défensifs, il a également remporté 85% de ses duels et réussi 91% de ses passes. Bref, une adaptation ultrarapide. Et à Charleroi, on le sent depuis quelques mois déjà, Wasinski va être un vrai crack.

On croit en lui depuis longtemps mais les circonstances n’ont jamais pu faire qu’il puisse intégrer l’équipe première avant. Après, il n’a toujours que 17 ans et jouer son premier match pro si jeune n’est pas donné à tout le monde, surtout comme défenseur.

Honneur au plus jeune : Martin Wasinski , 17 ans seulement. Il intègre l’école des jeunes après avoir été repéré lors d’un tournoi U14 auquel il participe avec son club de Waremme . Il a fallu convaincre sa famille qui n’est pas proche du milieu du foot et puis le garçon a dû se faire à la vie en internat. Mais de l’avis de ses coaches, Martin est un joueur très curieux, qui comprend vite et reproduit presque instantanément ce qu’on lui dit. Du coup ça lui permet d’évoluer très vite. Il a une qualité de passe au-dessus de la moyenne pour un défenseur et à force de travail, il a développé une bonne longue relance.

Jackson Tchatchoua est lui déjà un peu plus vieux. Du haut de ses 20 ans, ce Belgo-camerounais a eu, jusqu’à présent, un parcours semé de pas mal d’embûches. Formé au Standard on le laisse partir, il atterrit alors à OHL où de nouveau, on ne compte pas sur lui. Charleroi lui donne alors sa chance, il arrive à 15 ans. Jackson, c’est au niveau des tests physiques qu’il impressionne à Charleroi. Sur tous, il a le record ou presque. Et puis, il possède l’explosivité, la puissance et l’endurance. Trois qualités très difficiles à combiner à un si jeune âge.

Du coup, le club le sent, il tient une pépite. Un diamant brut qui demande à être poli, notamment au niveau de sa technique. Il y a encore beaucoup de déchets mais il s’améliore. Et avec la mentalité exceptionnelle qu’il possède, on était sûr à Charleroi qu’il allait finir par faire son trou, surtout dans un dispositif avec des pistons, un rôle fait pour lui. À l’arrivée d’Edward Still, c’est le moment de percer. Le coach, dont la volonté est en partie de développer les jeunes du club, veut profiter des capacités physiques énormes du jeune joueur.

Monté au jeu lors des quatre premiers matches de la saison, Tchatchoua fête sa première titularisation à Zulte. Ses qualités physiques ont encore été remarquées : avec 11,52 kms, il est le 3e joueur des Zèbres à avoir couru le plus face à Zulte. Il est aussi de loin celui qui a fait le plus de sprints pour les Carolos (25 – devant les 15 de Kayembe). Et puis toujours dans les stats physiques, Tchatchoua est le joueur à avoir été flashé à la plus haute vitesse du match : 35.08 km/h. Il ne lui reste plus qu’à être plus décisif en zone de finition.

En tout cas, Edward Still a été choisi en partie pour faire épanouir les jeunes du cru carolo en équipe première. Et après quelques matches de championnat, les premiers zébreaux sont déjà en train d’intégrer solidement le troupeau.