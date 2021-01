Pro League : Suzuki et Saint-Trond donnent une leçon d’efficacité à Courtrai

Saint Trond s’est imposé à Courtrai et poursuit son redressement. Le STVV a pu compter sur une efficacité redoutable et sur les errements offensifs du KVK. Yuma Suzuki a réussi là où tous les Courtraisiens ont échoué : marquer. Le Japonais a même signé un doublé (0-2).



Peter Maes, arrivé début décembre, a transfiguré le STVV. Les Canaris affichent un impressionnant bilan de cinq victoires sur les six derniers matches. Seul le Club de Bruges est parvenu à se sortir du piège trudonnaire.



Saint-Trond a marqué rapidement, même si ça a été compliqué. Suzuki a dû s’y reprendre à deux fois pour transformer son penalty. Il a vu sa première tentative repoussée mais Marko Ilic s’était trop avancé (13e). La deuxième fois, il a choisi le même côté mais avec un résultat différent. Ensuite, Courtrai a dominé sans pouvoir concrétiser. Daniel Schmindt s’est interposé sur des têtes à bout portant de Gilles Dewaele (28e) et Pape Gueye (42e). Eric Ocansey n’a trouvé que le petit filet (35e). L’orage passé, Suzuki a fait 0-2 après un excellent travail de Liberato Cacace (45e+1). En deuxième période, Teddy Chevalier, seul au 2e poteau, a dévissé sa frappe (74e).



Au classement, Saint Trond compte désormais 26 unités et remonte à la 15e place. Courtrai de son côté stagne en onzième position.