Pro League : Suivez en direct Standard - Anderlecht (LIVE commenté et audio 18h30)

Standard - Anderlecht, un classique de notre championnat. Si les dernières rencontres entre les rivaux historiques ont rarement accouché de grands matchs, le retour du public donnera sans doute plus de couleurs au duel, surtout que les supporters rouches attendent une victoire face au rival bruxellois depuis un certain temps.

En championnat, cela fait cinq matchs que les Rouches ne se sont pas imposés face aux Mauves. Poussifs dans le jeu, les Liégeois affichent tout de même un bon bilan comptable et sont installés dans le bon wagon dans le haut du tableau avec 13 points en sept rencontres. Anderlecht compte un match et trois points de moins que son rival historique.

Le duel vaudra le détour et il faut espérer que ce match au sommet en sera vraiment un et que l'heure sera au football et pas à un match fermé et agressif. Coup d'envoi à 18h30.

