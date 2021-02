Pro League : Suivez Charleroi - Genk en direct, Bruno titulaire (direct audio et commenté à 20h45)

Si le Clasico entre le Standard et Anderlecht ressemblera à un match de la peur, la confrontation entre Charleroi et Genk mettra, elle, aux prises deux équipes malades. Habitués à jouer aux montagnes russes depuis le début de la saison, les Limbourgeois viennent de concéder trois fâcheuses défaites consécutives qui ont mis leur place, pourtant confortable, au sein du Top 4 en péril. Toujours 3e, Genk (43 points) est désormais sous la menace d'Ostende (43), d'Anderlecht (42) et dans une moindre mesure du Beerschot, de Zulte, de Louvain et de Malines (40). Beaucoup trop perméables défensivement (7 buts encaissés en trois matches), les hommes de Van den Brom voudront mettre fin à l'hémorragie en venant à bout d'un autre grand malade, Charleroi.

Désormais 11e après un idyllique début de saison, Charleroi navigue désespérément en eaux troubles. Oscillant entre le bon (victoire 1-3 à Courtrai) et le mauvais (1-1 contre Waasland-Beveren), les Carolos doivent s'imposer contre Genk s'ils veulent encore rêver de play-offs 1 de plus en plus chimériques.

Qui parviendra à enrayer la spirale négative pour s'imposer ? La réponse ce vendredi soir en direct commenté et direct audio dès 20h45.