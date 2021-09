Avec l’Union Saint-Gilloise, c’est la surprise de ce début de saison (déjà bien avancé…) : s’il s’impose ce samedi au Beerschot, Eupen… talonnera le leader brugeois en tête de la D1A ! Avec à sa tête un coach allemand totalement inconnu, aux méthodes… et références atypiques. Stefan Krämer a 54 ans : ce coach allemand issu des tréfonds, Eupen est allé le chercher au 4e échelon du foot teuton, précisément à Uerdingen (Nord-Westphalie). Son seul titre de gloire est celui d’avoir accumulé le deuxième plus grand total de matches… de D3 allemande en tant que coach. En quelques mois, Krämer est arrivé à bâtir au Kehrweg un collectif solidement remanié en regard de la saison précédente.

© Tous droits réservés " J’ai tout de suite eu un bon feeling avec ce groupe… mais de là à prédire le classement actuel, non évidemment ! " sourit le sympathique Allemand, sous ses boucles blondes qui lui donnent un air très eighties. " Personne ne peut prévoir la suite, mais si vous me demandez si on évolue au-dessus de nos moyens, non, absolument pas ! Je pense qu’on a encore de l’oxygène pour hausser notre niveau ! (sic) Je n’ai rien inventé, le foot est un sport simple… mais avec de l’intensité, un bon relationnel et de la solidarité, on peut faire de grandes choses. Je prône un jeu direct et vertical, avec un pressing haut et offensif : je veux jouer dans le rectangle adverse plutôt que de défendre le mien ! Vous ne semblez pas en être conscient, mais votre championnat est d’un très bon niveau : les grands clubs européens envoient leurs scouts ici chaque week-end. Les joueurs sont rapides et talentueux, le niveau physique équivaut à celui du foot allemand : si un bon joueur performe deux ans ici, il se retrouve vite dans un grand club étranger. "

Suivez le mug

Successeur de personnalités ambitieuses telles Claude Makelele et Benat San Jose, Stefan Krämer détonne avec son simple t-shirt et son absence de palmarès. Un profil plus adapté au registre local. " C’est quelqu’un de tout simple qui ne se prend pas au sérieux… même si, dans le travail, il est extrêmement rigoureux et exigent, comme tout bon Allemand " explique le team-manager et emblème du club Michael Radermacher. " Il est très ouvert aux avis extérieurs et est le premier à rigoler : il reste lui-même et ne rentre pas dans un schéma d’image. Contrairement à ses prédécesseurs, il est conscient des limites du club et ne veut pas flamber : il correspond parfaitement à ce club et à cette ville, où on fait dans le familial et où on n’aime pas faire du show. Et puis c’est un véritable addict au café : je n’ai jamais vu ça, il en boit tout le temps ! C’est bien simple : si vous le cherchez, vous suivez les traces de son mug. " (rires)

5 images © Tous droits réservés

Héros du foot total

Modeste joueur contraint de raccrocher sur blessure au début de la trentaine, Stefan Krämer est coach depuis près de 25 ans. Et si son CV de T1 le limite à Bielefeld, Magdebourg ou encore Cottbus, il est né à Mayence… où se sont révélés de certains Jürgen Klopp et Tomas Tuchel.

© Tous droits réservés " Je ne vais pas me comparer à ces deux-là, je vais me contenter de faire le guide touristique en vous disant que ma ville est très belle à visiter " dit-il en éclatant de rire. " Comme coach, je n’ai pas de grand rêve ou d’ambition : je suis juste ravi de pouvoir travailler avec des jeunes et contribuer à leur progression. Mon modèle comme coach se nomme Arrigo Sacchi… mais plus encore que l’Italien, mon véritable héros (sic) est Valery Lobanovski ! C’est lui qui a tout inventé avec son Dynamo Kiev dans les années 70 et 80 : le football total, le pressing haut, la reconversion et surtout le jeu offensif. Il jouait avec 4 attaquants… à l’époque où l’Allemagne jouait avec un libero reculé à 80 mètres du but adverse ! Lobanovski a inventé le football moderne : tout ce qui a été élaboré après lui découle de ses trouvailles… Quand j’étais étudiant, j’avais chez moi tous les matches, oui, oui, TOUS les matches du Dynamo Kiev sur de vieilles cassettes vidéo : je n’en croyais pas mes yeux, on pensait que cette équipe jouait avec un ou deux joueurs en plus, tant elle était parfaitement huilée. C’était une révolution, et cela a construit le coach que je suis devenu. "

Le vestiaire panda ne tarit pas d’éloges sur son entraîneur. Pourtant, après les rumeurs de retrait du groupe Aspire, on redoutait le pire pour l’AS Eupen. Au lieu de cela, le Kehrweg s’est réorganisé autour d’une politique sportive plus ciblée, loin des objectifs qataris initiaux. " Le coach respire la passion du foot et c’est une énorme motivateur " explique le défenseur Boris Lambert. " Et comme c’est lui qui m’a donné mes premières minutes, je lui dois tout ! Il a toujours ce petit mot qui va vous faire vous surpasser… et même vous donner l’envie de tout casser ! (sic) Avant le dernier match, dans sa causerie, il nous a raconté des anecdotes de Giovanni Trapattoni : vu mon jeune âge, je n’ai pas trop connu, mais c’était captivant quand même ! " (clin d’œil)

5 images © Tous droits réservés

Roi des platines

Stefan Krämer en a d’autres dans sa besace : à ses heures, il fut… disc-jockey, roi des platines ! " Ca, c’était quand j’avais 20 ans ! " s’esclaffe-t-il. " Aujourd’hui encore, j’ai mes vieilles platines dans ma cave et de temps en temps, je mixe mes vieux vinyles. Je suis fan de vieux rock et de pop, type Nick Cave, Simple Minds, Iron Maiden ou encre Depeche Mode. Quand j’entends ce que les joueurs passent au vestiaire, je m’enfuis après deux minutes… mais j’imagine qu’ils diraient pareil de ma musique (rires). Moi, je ne suis pas musicien, je n’ai aucun talent ! Mais comme je suis curieux et toujours avide d’apprendre, je me dis que plus tard, j’apprendrai le piano. " En attendant de voir les Pandas imposer leurs gammes au Kiel ?