Depuis son arrivée en provenance de Nice début août, championnat ou Champions League, il joue tout en défense centrale du Club Bruges. Il évoque Thomas Tuchel, le piano, le style Philippe Clement, Léo Messi, les canaux de Bruges, Paul Pogba et les cours de flamand. Sans oublier Marquinhos, du sang et des larmes, son embrouille avec Neymar, la fausse baguette magique, Charles De Ketelaere, le foot-fric et Noa Lang. Et bien sûr… le seum. Stanley Nsoki passe « Sur le Gril ».

" Je prends ma douche, je mange vite fait et j’arrive : excusez-moi ! " Une demi-heure de retard pour l’interview, mais le sourire avenant et la politesse exquise : voici Stanley Nsoki, 22 ans et un CV de gavroche de Paname formé au PSG. " De mes 13 jusqu’à mes 20 ans, j’ai joué au Paris-St-Germain… donc forcément, c’est mon club de cœur ! " commence Stanley Nsoki, assis en salle de presse du Centre d’entraînement du Club Bruges, dans la banlieue de Knokke. " Ca m’a fait bizarre quand j’ai retrouvé Marquinhos, Kimpembe ou Mbappé en Champions League… mais en face ! Et quand je suis parti (NDLA : à Nice) pour avoir plus de temps de jeu, ça n’a pas été facile… mais je savais pourquoi je le faisais ! Si je dois revenir un jour à Paris, c’est que Dieu l’aura voulu ainsi… Mais aujourd’hui, je suis à Bruges, et c’est tout ce qui compte : je ne calcule pas, je ne m’éparpille pas. Je me concentre et je bosse, dans la souffrance et dans le plaisir, pour progresser. Et un jour, ça paiera ! "

6 images Stanley Nsoki en duel avec Kylian Mbappé © Tous droits réservés

Convoité à son adolescence par de grands noms comme Manchester City ou la Juventus, Nsoki a dû reculer pour rebondir. On le taquine en flamand, le garçon grimace... " Je prends quelques cours, mais c’est difficile… Danque Ut ? Astebleffe ? Ik sprekk néderlant ? Ou gatt ètt met U ? Tott morgeune… Je connais les bases de la politesse, tout commence par là pour bien s’intégrer (clin d’œil). Après, je me débrouille avec l’anglais… et le foot est une langue qui se pratique partout pareil. Je n’ai pas encore eu le temps de visiter Bruges : on m’a dit que c’était une jolie ville, avec ses canaux… mais je ressens fort cette mentalité très flamande, très structurée au Club. On ne laisse rien au hasard : les ateliers à l’entraînement, les rôles dans le staff sportif, la cellule médias, le travail dans les bureaux, tout est au poil ! "

6 images Stanley Nsoki face à Zulte Waregem © Tous droits réservés

" King Charles, il ira loin ! "

A 22 ans, c’est sa toute première expérience à l’étranger. Et Nsoki raconte ses premiers pas au Club… " On m’a accueilli avec chaleur mais aussi avec rigueur… et j’adore ça : je fonctionne à la discipline, et c’est d’ailleurs ça qui m’a fait choisir ce club ! Je me reconnais assez bien dans le slogan local No Sweat No Glory : sans sueur, pas de succès ! Du sang, de la transpiration et des larmes : j’aime bien souffrir… si c’est pour réussir ! Le tout premier jour, Charles De Ketelaere est venu me saluer dans son meilleur français : ‘Bienvenue chez nous, je suis ravi que tu viennes jouer ici !’ Il est adorable, ‘King Charles’ ! Oui, c’est son surnom au vestiaire… Et quel talent ! A 20 ans, il joue déjà avec le bagage d’un homme de 25-26 ans. Et s’il reste comme il est, c’est-à-dire simple et bosseur, il va aller très, très loin... Vous me dites qu’il vient d’être réévalué à 25 millions d’euros sur les sites de transfert ? Tant mieux pour lui, mais moi, le foot-fric, je n’en parle pas… Avec Noa Lang aussi, ça a directement cliqué : on ne parle pas la même langue… mais il m’a aidé à m’intégrer au vestiaire. C’est un Hollandais mais je ne parlerais pas d’arrogance : il a la confiance en lui… juste ce qu’il faut ! (clin d’œil) Et quelle technique dans les enchaînements… On s’était déjà affrontés lors d’un PSG-Ajax de Youth League, mais il jouait sur l’autre flanc… "

6 images Stanley Nsoki avec Christophe Nkunku sous le maillot du PSG © AFP or licensors

Réussite immédiate pour le Franco-Congolais (NDLA : son père est un ex-international de handball) au Breydel : malgré des débuts hésitants pour son premier match à l’Union St-Gilloise, après seulement quelques entraînements, Stanley Nsoki a tout joué… sauf quand il a vu doublement jaune face au Beerschot. " Bruges m’a contacté au printemps : je jouais peu à Nice mais je connaissais le Club de nom… car j’avais forcément suivi leur double duel face au PSG, il y a deux ans (clin d’œil). J’ai été surpris par l’intensité des matches et des courses dans votre championnat : le jeu est beaucoup plus ouvert en France… et il faut aller à la guerre, sans quoi vous ne gagnez pas ! Un pas en arrière, ce transfert en Belgique ? Pour moi, c’est l’inverse : un vrai pas en avant ! Les infrastructures sont meilleures qu’ailleurs et j’apprends tous les jours car le staff avait parfaitement cerné mon profil avant ma signature : j’étais scié par leur screening ! Et puis surtout, je joue la Champions League… alors qu’au PSG, je ne l’avais vue que du petit banc ! "

6 images © Tous droits réservés

" Avec Neymar, ça a frotté… "

Des retrouvailles qui ont eu lieu dès le premier match de ce groupe de la mort. Avec notamment une altercation… avec son ancien équipier Neymar. " Ca a un peu chauffé entre nous, mais c’est normal : c’est le rectangle vert… et après le match, tout est oublié ! Il a fait une faute… puis il m’a dit que je tombais trop vite : je n’ai pas apprécié… Chaque joueur utilise ses armes, moi comme défenseur… et lui comme dribbleur. Mais le foot reste un sport de contacts et je n’ai pas peur de faire mal quand ça s’impose. Mais jamais en taclant à hauteur de genou ! Celui qui fait une faute, c’est le signe qu’il est en retard. Et face à des Messi, Mbappé ou Neymar, il faut toujours être dans l’anticipation : ne pas se jeter trop vite, combler les espaces, lire les appels… Tout se joue dans la tête. Un attaquant qui m’a fait déjouer dans ma carrière ? Je n’en vois pas…. " (clin d’œil) Formé initialement comme médian technique, Stanley Nsoki a reculé dans le jeu pour imposer son gabarit (1,84 m) et son pied gauche. Avec 3,9 interceptions par match depuis son arrivée en Pro-League, il est le meilleur dans ce registre en Belgique. " J’ai été formé à bonne école : au PSG, on aime le ballon ! Mais je n’oublie jamais que je suis d’abord un défenseur… et le coach Philippe Clément me rappelle souvent de bosser ma concentration. Il préfère que je sois un monstre sur mon attaquant (sic) plutôt que de me focaliser sur mes passes de construction. Pas question d’aller faire la fête avec Noa ou Charles quand ils marquent un but : je dois déjà préparer la reconversion adverse. Je suis quelqu’un qui analyse beaucoup ses adversaires : à la fin des matches, j’ai mal à la tête ! (rires) D’ailleurs, je suis plus fatigué quand je regarde un match du banc que quand je suis sur le terrain, tant je décortique le jeu des autres ! "

6 images © AFP or licensors

" Philippe Clément ? Je suis son enfant ! "

Fan de défenseurs comme Marquinhos, Thiago Silva ou Virgil van Dijk (" Mais je n’ai pas de modèle unique, je prends chez chacun, je veux écrire ma propre palette ! "), Stanley Nsoki a aussi, à seulement 22 ans, déjà fait le plein de coaches réputés : Unai Emery, Thomas Tuchel… et Philippe Clement. " Ils partagent tous les trois cette même passion du football ! Je me souviens à Paris, Tuchel pouvait partir dans un énorme élan d’enthousiasme… juste pour une belle phase développée à l’entraînement. Après une défaite à Liverpool, l’Allemand s’est complètement remis en question et nous a fait jouer un contre-pressing de la mort : on a gagné 15 matches de suite ! Ce sont trois coaches qui aiment fondamentalement le foot mais transmettent aussi la rigueur à leurs joueurs : malgré leurs trois cultures, ils se ressemblent très fort ! Ils te font repousser tes limites et plus tard, quand je me retournerai sur ces années, je saurai ce que je dois à qui ! Philippe Clement est aussi dans le vrai : il est simple, naturel et honnête. Il nous dit les choses en face et nous considère comme sa famille. Moi, vu mon jeune âge, je suis comme son enfant ! " (rires) Une semaine après ce France-Belgique de Nations League qui aura généré une nouvelle montée de seum, Stanley Nsoki aborde l’inévitable débat… en bottant en touche.

6 images © Tous droits réservés

" C’est une rivalité qui existait bien avant 2018, mais on rajoute des couches… Je vois ces duels comme de simples confrontations de haut niveau, avec deux équipes de classe mondiale. La Belgique est une très belle équipe et croyez-moi, vous pouvez encore réussir de grandes choses, à commencer par le Mondial au Qatar ! Les Bleus ont aussi la chance d’avoir en Paul Pogba un énorme leader : c’est un peu notre fierté et notre grand-frère à tous, car on a grandi au même endroit, à Roissy-en-Brie (NDLA : à 25 km à l’Est de Paris). On parle souvent de son côté bling-bling, mais c’est d’abord un grand compétiteur. Et surtout un super équipier : je l’ai affronté une fois, avec la réserve du PSG alors que les Bleus préparaient la Russie en 2018. Il m’appelait avant le match ‘Hey, Nsokiiiiiiii….’, il me faisait des clins d’œil, il est vraiment sympa ! "

" On n’a pas écrit à l’UEFA pour dire : On ne joue pas… "

Nsoki retrouve donc le gratin par procuration, via cette Champions League abordée avec succès par les Brugeois : 4 points en deux rencontres, après le PSG du trio MNM et Leipzig ! " Même dès le tirage de ce groupe de la mort, on y a cru dès le début ! Sinon, notre Président Bart Verhaeghe aurait écrit à l’UEFA pour dire ‘On ne joue pas !’ (rires) On a prouvé ensuite qu’on avait les armes pour voir grand… et on ne va pas s’arrêter là. Si j’appelle encore Marquinhos pour des conseils ! Pas pour l’instant, car là, on est des ennemis ! " (clin d’œil) Pianiste à ses heures (" C’est mon oncle qui m’a appris quelques accords et je chipote un peu chez moi… mais je ne suis pas un expert ! "), Stanley Nsoki a cette pirouette quand on lui propose d’écrire la fin de sa carrière… avec une baguette magique. " Je ne veux pas d’une baguette magique… car ce serait trop facile de tout obtenir d’un coup. J’ai toujours pensé que ce qui arrive très vite… peut aussi s’évaporer très vite. Donc je ne crois pas aux réussites supersoniques. Je préfère la patience, le travail et l’abnégation. Et si c’est ainsi qu’on finit par obtenir ce dont on rêve, on savoure mieux… "