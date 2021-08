Celle-là, elle fait mal. Complètement hors du coup, le Standard n’a pas existé sur la pelouse de l’Union (4-0). Après le match, Mbaye Leye est venu au micro d’Eleven Sports pour évoquer la défaite de son équipe.

Le coach sénégalais est d’abord revenu sur ses premiers sentiments après la débâcle des Liégeois. "C’est une soirée très difficile qu’il faut vite oublier. Il faut féliciter l’Union qui a été très bonne dans tous les domaines. Ils nous ont malmenés, ils ont ouvert le score et ont pu faire le jeu qu’on aurait voulu produire. Ils nous ont mis en difficulté avec des mouvements, plus de vitesse. Notre mise en place n’a rien à voir, ce sont les mêmes joueurs qui ont mis Ostende en difficulté. Ce soir, rien n’a marché, dans les mouvements, dans la vitesse, dans l’agressivité, tout le monde est fautif."

Dans ce marasme, l’ancien attaquant veut rester positif et prône la solidarité pour se relever. "Cela fait des années qu’on n’arrive pas à gagner 3 fois à l’extérieur. C’est ensemble qu’on disait avant la rencontre que le Standard faisait un bon début de saison. On connaît les up and down dans une saison. On a un effectif qui doit grandir, c’est un jour off où tu es pressé que le match se finisse. Il y a des soirées comme ça ou rien ne va, c’était le cas aujourd’hui. C’est surtout très important de savoir tirer les leçons de ce genre de défaite. C’est ensemble qu’on va le faire, il ne faut rien sortir de positif du match de ce soir."