Le Standard a renoué avec la victoire sur la pelouse du Beerschot. Sans briller, les Liégeois ont empoché trois points précieux pour atteindre leurs objectifs. Au micro d’Eleven Sports, Mbaye Leye est revenu sur la rencontre.

Interrogé d’abord sur les combinaisons rapides de ses joueurs, le coach sénégalais a évoqué une nécessité de jouer ainsi : "Il fallait trouver de la profondeur par rapport à cette défense-là, on a eu du mal à le faire. Je pense que la possession qu’on a eue en première mi-temps, il fallait la bonifier en faisant des appels dans le dos et en ayant de la verticalité dans le jeu parce que c’était un bloc qui se remettait vite en place."

Sur la rencontre dans sa globalité, l’ancien attaquant a encore mis le collectif en avant. "C’est très important pour moi de savoir gagner dans la douleur, aller chercher une victoire. De temps en temps, ce n’est pas que le foot qui fait gagner. Aujourd’hui, je suis très content de mes joueurs, on a fait le même déplacement à l’extérieur qu’à Zulte. Il faut désormais faire pareil à la maison On est toujours restés dans le collectif, dans la détermination mais on a aussi eu du foot quand on voit le déplacement de Dragus sur le but de Klauss. Cependant, il faut frapper plus au but. On a vu Aaron le faire en première mi-temps, c’est ce qui est bien. Les milieux ont bien couru et on peut compter sur Arnaud quand on est en difficulté."

À vingt minutes de la fin, Sissako commet une faute de main qui offre un penalty aux Rats d’égaliser. Heureusement, les Liégeois ont pu compter sur un arrêt de leur gardien : "Ça aurait pu coûter cher, Sissako essaie d’enlever sa main mais il n’y a pas de discussions, le penalty est clair. Il y avait un bon frappeur en face, tout le monde connaît Holzhauser, c’est le mérite d’Arnaud qui fait un bon arrêt. Derrière on réussit à garder ce zéro, ça fait du bien après 10 matches sans clean-sheet, on continue le travail."

En fin de match, les Rouches sont restés plus en retrait à défendre mais Leye refuse de parler de "bus" : "Ce n’est pas le terme adéquat, il faut savoir défendre, ce n’est pas donné à n’importe quelle équipe. C’est l’art de bien défendre et de garder le zéro. Il faut le faire de temps en temps, c’est un travail d’équipe."