Tabsoba out, le Standard va-t-il devoir changer son style de jeu pour pallier l’absence du très technique Burkinabé ? Pas forcément selon l’entraîneur : "On a d’autres joueurs qui sont capables de prendre de la profondeur et de la vitesse. Quand je dis ça je parle évidemment de Denis Dragus qui peut être un élément complémentaire dans cet aspect-là du jeu."

" Selim Amallah est sur le chemin du retour, participer ce weekend sera peut-être encore un peu prématuré mais il devrait être prêt d’ici une dizaine de jours pour revenir à l’entraînement. Mauvaise nouvelle pour Abdoul Tapsoba qui avait pris un coup au quadriceps, mardi il a ressenti une gène musculaire. Il sera indisponible ce weekend et une partie de la trêve internationale. Daouda Peeters, vous avez déjà eu les informations et Joao Klauss est suspendu pour Bruges" a-t-il analysé pour commencer.

Questionné sur un éventuel changement de dispositif, Elsner a astucieusement botté en touche : "Il y a ce qu’on souhaiterait faire dans l’idéal et la réalité de ce que propose notre effectif aujourd’hui. Sur les positions offensives, nos choix sont assez limités et ils peuvent conditionner un plan… alors que l’idéal aurait été différent. Il est certain qu’en défense centrale, sur les backs et au poste de milieu défensif, on a suffisamment de choix pour répondre aux problèmes proposés."

Qu’est ce qui pourrait donc faire la différence face aux Brugeois ? "L’état d’esprit et aussi la semaine d’entraînement. C’est la 1e semaine où on sent une vraie réponse au niveau de l’intensité du groupe. On a pas mal travaillé le fait d’avoir un pressing cohérent et non un pressing individuel. Il faut qu’on soit un groupe qui s’accroche qui voit en chaque entraînement une capacité de progresser et de se dépasser."