Pro League : Standard – Charleroi, Muleka titulaire (Live commenté et audio 18h30)

Le Standard reçoit Charleroi pour la 16e journée de Pro League. Un match important pour les deux équipes, tant la victoire est importante dans la lutte au PO1 et PO2. Un match qui vaudra aussi le coup d’œil pour l’opposition entre les deux frères Still.

Standard et Charleroi restent tous les deux sur une défaite en championnat. Autant dire que la victoire est importante. Du côté de Charleroi, cela fait 13 ans qu’ils n’ont plus gagné à Sclessin. Un chiffre qui pourrait porter bonheur aux hommes d’Edward Still qui ne pourra pas compter sur Van Cleemput et Zedadka pour le choc wallon.

Luka Elsner voudra lui de son côté profiter de la victoire en coupe de Belgique face au Beerschot. Et ça tombe bien pour le coach qui va récupérer des absents. Bodart, Amallah et Bastien devraient être de la partie. De quoi donner des solutions en plus afin de continuer à croire au top 8, voir plus comme le déclarait Nicolas Raskin.

"Je suis persuadé qu’on a les armes et la qualité pour terminer dans le Top 4. Ce match face à Charleroi pourrait nous permettre d’intégrer le Top 8, il faut absolument avoir cet objectif. Ce sera un match crucial : on gagne, on revient à trois points d’eux, on perd, cela nous fait deux défaites d’affilée avant d’aller à l’Antwerp, cela devient compliqué. Nous serons prêts pour jouer ce match."