Le Standard de Liège reçoit le Sporting de Charleroi dimanche à 18h15 lors de la 21e journée de Pro League. Un choc wallon toujours intriguant à suivre en direct commenté en notre compagnie.

>> Le direct audio

Pourtant côté à côte au classement, le Standard (6e, 34 points) et Charleroi (7e, 33 points) vivent deux moments diamétralement opposés. Les Rouches ont retrouvé enthousiasme et confiance depuis l’arrivée de Mbaye Leye et visent un exceptionnel 12 sur 12. Les Zèbres ont quant à eux le moral dans les chaussettes après leur sortie du top 4, conséquence d’un terrible 0 sur 12.

"Mon équipe va réagir dès le prochain match, je n’en doute pas", clamait Karim Belhocine après la défaite cinglante contre Anderlecht mercredi.

" Je me méfie de la bête blessée", a pour sa part commenté Mbaye Leye lors de la conférence de presse d’avant-match.

La vérité d’un match n’est certainement pas celle de l’autre. Surtout dans une saison comme celle-ci. Au match aller, le Standard s’était imposé 1-2 face à des Carolos qui étaient jusque-là invaincus avec 6 victoires consécutives et un partage.