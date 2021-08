C’est ce qu’on appelle une grosse claque. Ce samedi, le Standard a pris l’eau sur la pelouse de l’Union en s’inclinant sur le score très lourd de 4-0. Après la rencontre, Arnaud Bodart est tout de même venu au micro d’Eleven Sports pour réagir à ce qu’il venait de se passer.

Le capitaine liégeois a commencé par évoquer son agacement face à la situation. "J’ai très mal vécu ce match, c’est déjà la deuxième fois en peu de temps. Pour un gardien, ça commence à faire beaucoup, ça commence vraiment à me faire chier. Il ne faudrait pas que cela se reproduise une fois de plus pour faire déborder la goutte, mais que voulez-vous que je dise ? On n’était pas sur le terrain, on n’était pas dans les duels, on n’était nulle part."

Le jeune gardien a ensuite évoqué le manque de solutions pendant la rencontre. "J’étais là dans mon goal, j’essayais de trouver des solutions. On peut me reprocher des choses, peut-être le deuxième but de l’Union. Je dégage, ça revient, je joue court, ça revient, j’essaie de jouer vite, ça revient. À un moment, j’ai essayé de prendre mes couilles en main et de trouver la solution, cela n’a pas marché malheureusement. À refaire, je devrais peut-être dégager tous les ballons."

Cette débâcle peut surprendre à ce moment de la saison puisque les Rouches venaient de remporter leurs deux derniers matches sans prendre de but. "C’est tout ou rien, ça fait très très mal. C’est la honte, ce n’est pas digne du Standard. Dans les moments difficiles on a tendance à réagir mais on retombe à chaque fois. Il va falloir faire quelque chose, sinon ça va encore se reproduire."

Interrogé sur le timing de la trêve internationale prévue cette semaine qui va couper l’élan du championnat domestique, le portier ne sait pas se positionner sur les potentiels bienfaits de cette pause forcée. "Je ne sais pas si c’est le bon moment, c’est aussi bien de pouvoir réagir directement après avoir pris un coup sur la tête. Ici, beaucoup de joueurs vont partir, à voir."