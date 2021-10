Le Standard continue de piétiner. Sur la pelouse du Cercle, les Liégeois n’ont pas réussi à s’imposer (1-1). Au micro d’Eleven Sports, Arnaud Bodart est venu donner son sentiment après cette défaite.

Le capitaine des Rouches a d’abord évoqué les difficultés de son équipe dans cette rencontre. "C’était un match très difficile. On avait bien commencé, avec un super but mais le coup franc du Cercle était malheureusement bien tiré. J’ai vraiment donné mon maximum pour la sortir. Dans ces cas-là, il faut suivre. Après, on est descendu beaucoup trop bas. On est un Standard encore en convalescence, on a été très bas. Maintenant, il va falloir reprendre la confiance petit à petit. Quand cela va vite, c’est beau mais ce n’est pas le cas pour nous. Lorsque la confiance reviendra, on fera de belles choses."

Le jeune gardien est ensuite sur le jeu proposé par son équipe. "On a bien défendu en bloc mais il y avait une certaine cassure entre les attaquants et le reste de l’équipe. On a beaucoup joué avec des longs ballons. À l’avenir, on doit vraiment imposer notre jeu pour mettre la pression sur l’adversaire, se créer des occasions et reprendre la confiance."

Pour terminer, le portier s’est exprimé sur les propos de son entraîneur, Luka Elsner. "Il a dit qu’il fallait continuer, ne rien lâcher et qu’on n’allait pas s’en sortir facilement. Il a ajouté qu’il va falloir travailler encore plus et continuer pas à pas."