Pro League : Standard – Antwerp en direct (LIVE audio et commenté à 13h30)

Ce dimanche à 13h30, le Standard accueille l’Antwerp à Sclessin lors de la 27e journée de Pro League.

Vainqueurs de Courtrai aux tirs au but en coupe cette semaine, les Rouches sont à la peine en championnat, ces derniers restant sur un petit 2/9 qui les place en 6e position. Pourtant, depuis l’arrivée de Mbaye Leye sur le banc de touche, le Standard a montré un meilleur visage avec notamment de belles victoires à Malines et face à Charleroi. Face aux Anversois, le Standard devra faire sans Arnaud Bodard et Selim Amallah, blessés.

De son côté, l’Antwerp respire la forme. Les hommes de Franky Vercauteren restent sur un beau 9/9 en championnat et pointent à la deuxième place de la Pro League avec 46 points, derrière l’intouchable FC Bruges.

Cette rencontre du top sera à suivre en direct audio et en direct commenté à 13h30.