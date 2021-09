Pro League, Seraing - Standard : Nkounkou déjà titulaire, Muleka de retour (LIVE audio et commenté 18h30)

Seraing - Standard, le derby de la province de Liège. Si les deux équipes s'étaient retrouvées en coupe de Belgique en février dernier, ce sera le premier duel dans l'élite depuis plus de 25 ans.

Pour leur retour dans l'élite les Sérésiens réalisent un bon début de saison. Ils pointent à la neuvième place avec un bilan de 9 points sur 18 et ont conservé leur jeu offensif qui leur avait permis de remonter dans l'élite.

Du côté du Standard, c'est tout ou rien. Vainqueurs par le plus petit écart contre Ostende et au Beerschot, les Liégeois sont repartis avec quatre buts encaissés de leur déplacement à l'Union Saint-Gilloise et en avaient pris cinq à domicile face à l'Antwerp.

Une équipe en redécouverte de l'élite qui n'a rien à perdre face à un cador de notre championnat en quête de stabilité, le tout saupoudré d'une rivalité territoriale, ce Seraing-Standard promet des étincelles.