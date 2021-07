Pro League : Seraing s’incline à Courtrai pour son retour dans l’élite

Seraing n’aura pas réussi à s’imposer pour fêter son retour en première division. Les Métallos se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de Courtrai avec des buts marqués par Chevalier et Selemani.

Après plus de 25 ans passés dans les divisions inférieures, Seraing retrouvait la Pro League ce soir à Courtrai. Inexpérimentés à ce niveau, les Métallos se déplaçaient chez des habitués de l’élite. Alors qu’ils avaient montré un jeu agréable lors des barrages face à Waasland-Beveren en fin de saison dernière, les Sérésiens ont eu un peu plus de mal à produire leur jeu ce samedi.

Au contraire Courtrai prend le jeu à son compte et conserve bien le ballon. Les Courtraisiens prennent d’ailleurs l’avantage par Chevalier à la 31e. Un centre venu de la droite est contré et revient en retrait, le duel de la tête est gagné par le Courtraisien et le ballon atterrit dans les pieds de Chevalier qui traine au petit rectangle tel un renard des surfaces et conclut d’une frappe croisée.

Les Métallos se créent quelques petites opportunités, surtout sur des tentatives lointaines, mais ne parviennent pas réellement à inquiéter le portier courtraisien.

Seraing craquera une deuxième fois en fin de match. Madrani commet une faute dans le rectangle et Selemani double la mise sur penalty grâce à une frappe à ras de sol sur le côté gauche (89e).

Courtrai était trop fort pour Seraing pour cette soirée de retrouvaille avec l’élite. Les Métallos s’inclinent 2-0 et retrouveront Malines lors de la deuxième journée de Pro League.