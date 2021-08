Pro League : Seraing renverse le Cercle Bruges et se donne de l’air au classement

Seraing accueillait la surprenante équipe du Cercle Bruges ce samedi dans le cadre de la cinquième journée de Pro League. Après avoir rapidement été menés au score, les Métallos ont renversé les Brugeois grâce à leur duo Marius Mouandilmadji - Youssef Maziz pour s’imposer 2-1. C'est la 2e victoire de Seraing cette saison qui se donne de l’air au classement (6/15).

Le Cercle a pris l’avantage très tôt dans la rencontre. Après cinq petites minutes, Boris Popovic profite d’une absence de la défense sérésienne pour ouvrir le score en deux temps (1-0, 5').

Seraing se réveille via Marius qui trouve d’abord le poteau en première mi-temps avant d’égaliser au retour des vestiaires. Bien lancé sur le côté gauche, l’attaquant tchadien fait le ménage dans le rectangle et offre un caviar à Youssef Maziz qui remporte son face-à-face avec Thomas Didillon (1-1, 54'). C'est déjà le troisième but du Français cette saison.

En fin de rencontre, on inverse les rôles. Le Français Maziz sert cette fois Marius en profondeur et ce dernier ne tremble pas (2-1, 79'). Le Cercle se procure une dernière occasion dans le temps additionnel mais Guillaume Dietsch se montre impérial.

Les Sérésiens empochent une importante victoire alors qu’ils restaient sur deux défaites consécutives.