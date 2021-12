Pro League : Seraing reçoit Anderlecht pour une revanche de la coupe (Live direct et commenté 20h45)

Moins de 15 jours après leur défaite en Coupe de Belgique, Seraing reçoit Anderlecht à nouveau, mais cette fois en championnat, pour la 18e journée de Pro League. Un match important pour les deux équipes qui ont des objectifs bien différents au classement général.

>>Suivez le match en direct commenté

Si Anderlecht surfe sur une bonne dynamique ces dernières semaines avec trois victoires de suite toutes compétitions confondues, pour Seraing, c’est l’effet inverse. Eliminés en Coupe et défait à Bruges lors de la 17e journée de Pro League, les Métallos auront à cœur de se reprendre. Et Jordi Condom reste optimiste comme il l’a confirmé en conférence de presse : Ce n’est jamais chouette de perdre de peu. Mais la situation est celle-ci : on a perdu qu’une seule fois en cinq rencontres. Les équipes commencent à nous respecter, parce qu’elles ne jouent pas avec n’importe qui. Anderlecht est venu chez nous avec une bonne équipe en Coupe, et on a poussé les Mauves aux tirs au but. A Bruges, 80% de l’équipe qui a joué contre nous était au coup d’envoi face au PSG en Ligue des Champions. C’est très positif pour nous."

Seraing devrait probablement aligner une équipe qui ressemble fort à celle qui a mis Anderlecht en difficulté en Coupe. Côté mauve, Vincent Kompany pourra compter sur son homme en forme. Lior Refaelov devrait être l’un des animateurs de cette rencontre. En cas de victoire Mauve, Anderlecht remporterait pour la première fois de la saison trois succès de suite. Réponse sous le coup de 21h30.