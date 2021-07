Pro League : Seraing bat Malines et retrouve la victoire parmi l’élite 25 ans après, le Cercle et OHL partagent

Seraing tient sa première victoire en D1A depuis son retour parmi l’élite ! Et ce dès son deuxième match de la saison… Les Sérésiens ont battu Malines 1-0. Ils ont bénéficié d’une grossière erreur de Costa, défenseur adverse, pour ouvrir le score dès le quart d’heure de jeu. Volontaires et courageux ils sont ensuite parvenus à conserver le zéro derrière, s’offrant leurs trois premiers points de la saison !

Dans l’autre rencontre de 18h30, le Cercle de Bruges et OH Louvain se sont quittés sur le score d’un but partout. Des réalisations signées Rubio côté brugeois et Henry côté louvaniste.

Toujours de victoire pour Louvain cette saison donc, mais les hommes de Marc Brys ont décroché leur première unité.