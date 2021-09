Pro League : Saint-Trond s’impose au Beerschot qui continue de sombrer

Saint-Trond s’est imposé 0-1 sur la pelouse du Beerschot dans le cadre de la 7e journée de championnat grâce à un but de De Ridder. Les Trudonnaires enfoncent encore un peu plus les Anversois qui ne comptent toujours qu’un petit point.

Le Beerschot reçoit Saint-Trond en clôture de la septième journée de Pro League. Les Anversois pointent en dernière position avec une seule petite unité et ont un besoin urgent de points. Cela se ressent. Les hommes de Peter Maes sont plus entreprenants que leur adversaire, même s’ils peinent à se créer de réelles occasions.

Ce sont pourtant les Trudonnaires qui ouvrent la marque par l’entremise de De Ridder qui croise parfaitement sa frappe (42e).

La seconde période est bien différente. Saint-Trond semble avoir pris le dessus et le Beerschot ne parvient pas à sortir proprement.

Issa Soumaré galvaude la plus belle occasion des Anversois, lancé par Holzhauser. Le Beerschot se crée encore une petite occasion à la 75e mais la frappe lointaine de Halaimia passe au-dessus.

Mais les Anversois ne renverseront pas la tendance et s’inclinent une nouvelle fois, 0-1 face à Saint-Trond. La place de Peter Maes est de plus en plus inconfortable, le Beerschot traîne à la dernière place avec un seul petit point et se retrouve déjà à 6 points de Louvain, 17e. Saint-Trond est 9e avec 10 points.