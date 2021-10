Au classement , Saint-Trond devance Ostende à la différence de buts, mais les deux équipes, 9e et 10e, comptent 14 points chacune en 10 matchs et occupent le ventre mou du classement.

Au retour des vestiaires, Saint-Trond prenait le contrôle des échanges grâce à Hara, qui convertissait victorieusement un ballon repoussé suite à une frappe de Suzuki (1-0, 52e). La réaction ostendaise ne se faisait pas attendre, et Gueye égalisait de la tête après une phase arrêtée difficilement négociée par la défense trudonnaire (1-1, 56e). Hara passait tout près d'un deuxième but lorsqu'il reprenait le centre de Cacace , mais il envoyait le ballon droit sur Hubert, qui déviait le ballon sur le poteau (64e).

Une minute plus tard, Ambrose se trouvait totalement seul à la réception d'un centre aux six mètres, mais manquait totalement sa reprise de volée (28e). La mi-temps se terminait sans qu'une des deux équipes ne trouve la solution.

Saint-Trond et le KV Ostende ont fait match nul, 1-1, samedi soir, dans le cadre de la 10e journée de championnat. Les deux équipes restent à égalité au classement avec 14 points, respectivement 9e et 10e. Plus tard dans la soirée, Oud-Heverlee Louvain et le Beerschot ont fait match nul. Les deux clubs du bas de classement manquent ainsi une occasion de se rapprocher de la zone de sécurité et végètent aux 16e et 18e places.

La rencontre peinait à démarrer et la première frappe était à mettre à l'actif des Louvanistes et de Dewaest, mais Vanhamel réagissait rapidement et repoussait le ballon en corner (15e). Le Beerschot répondait timidement avec un tir lointain de Halaïma qui n'inquiétait que très peu Romo (36e). La première mi-temps se clôturait ainsi sans qu'aucun gardien n'ait été réellement inquiété.

Au retour des vestiaires, Holzhauser envoyait un ballon au deuxième poteau sur corner qui revenait vers Noubissi dont la tête à bout portant atterrissait dans les bras du portier adverse (48e). Le rythme n'augmentait pas pour autant, et la réaction ne venait qu'une quinzaine de minutes plus tard, lorsque De Norre prenait sa chance des 25 mètres avec un tir du cou-de-pied qui réclamait une intervention de Vanhamel (65e). Dans la foulée, Maertens alertait à nouveau le gardien des Rats avec une frappe croisée venue de la droite (66e).

Le Beerschot se rebellait avec une incursion d'Halaïma qui repiquait d'un crochet sur son pied gauche mais plaçait son ballon trop au centre du but (68e). La plus belle action était à mettre à l'actif de Schrijvers qui recevait un ballon dans l'axe via une remise de Kaba, et rencontrait les poings de Vanhamel, une nouvelle fois décisif (70e). Maertens disposait d'une dernière occasion de donner la victoire aux siens mais son envoi de l'intérieur de la surface était finalement contré par la défense anversoise (85e). À l'issue d'un match qui n'avait offert que peu d'action, Malinov était exclu pour une deuxième carte jaune (90e+4), mais le coup de sifflet final mettait fin à la rencontre dans la foulée.

Au classement, le Beerschot demeure à la dernière place du classement après avoir empoché son deuxième point de la saison. OHL est 16e, à 1 point de la zone de danger, avec une seule victoire en 10 matchs et 9 points au total.