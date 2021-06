Pro League : Saint Trond choisit Bernd Hollerbach pour succéder à Peter Maes

Saint Trond a déniché son nouvel entraîneur. Il s'agit de l'Allemand Bernd Hollerbach. Le technicien de 51 ans succède à Peter Maes, parti au Beerschot.



Le STVV a donc opté pour un T1 qui connait déjà la Pro League. Hollerbach, qui a également vécu une brève expérience sur le banc de Hambourg, a coaché Mouscron entre juillet 2019 et juin 2020.



Il avait mené l'Excel à la 10e place en championnat avant de quitter son poste, à un an du terme de son contrat.



Il a dirigé 24 rencontres de l'Excel et avait notamment été absent pendant deux mois au début de l'année 2020 en raison d'une infection virale. Il était revenu pour les deux derniers matches de la saison régulière avant l'arrêt définitif du championnat à cause du Covid-19.