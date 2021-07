Pro League : Revivez le direct commenté de Standard - Genk

???? ???????????????? ???????????????? ????



⚔ The first official ???????? of this season????



???? Bodart, Sissako, Al-Dakhil, Laifis, Siquet, Gavory, Cimirot, Raskin, Bastien, Muleka & Klauss #STAGNK #COYR ????⚪ pic.twitter.com/HeIyvaAJmN