Pro League : Réduit à 10 en 1ère mi-temps, le Cercle s’impose face à OHL et se rapproche du maintien

Le Cercle de Bruges accueillait OHL ce samedi après-midi dans le cadre de la 33e journée de Pro League. Réduits à 10 en première mi-temps, les Brugeois se sont imposés 3-0 face à des Louvainistes invisibles.

En cette fin de saison, chaque point vaut son pesant d’or. Le Cercle doit s’imposer pour distancer Mouscron et ainsi se maintenir en Pro League, alors que les Louvanistes se battent pour intégrer le top 8 et les play-offs 2.

Et ce sont les locaux qui rentrent le mieux dans la rencontre en mettant une grosse pression sur OHL qui tient bon.

Peu après la demi-heure, coup dur pour les Brugeois et Kevin Hoggas qui se fait exclure pour avoir donné un coup de bras au visage d’Isaac Asante (0-0, 33'). Malgré son infériorité, le Cercle prend l’avantage juste avant la pause grâce à Ike Ugbo qui profite d’un cafouillage dans le rectangle adverse (1-0, 44'). Score logique à la mi-temps au vu de la bonne prestation des Groen en Zwart.

Au retour des vestiaires, après une mauvaise relance de Xavier Mercier, Ike Ugbo plante son deuxième but de la partie et place le Cercle dans une situation confortable (2-0, 56'). A un quart d’heure du terme, Jérémy Taravel met fin aux espoirs des Universitaires en inscrivant le but du 3-0.

Avec cette victoire, le Cercle de Bruges réalise un grand pas vers le maintien et oblige Mouscron à réaliser l’exploit ce lundi soir face à l’Antwerp. De son côté, OHL perd de précieux points et voit les play-offs 2 s’éloigner.