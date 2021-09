Le Beerschot a perdu, encore. Toujours sans la moindre victoire cette saison, les Rats n’ont pas fait le poids face à Eupen, s’inclinant 0-3. La rencontre a surtout été marquée par l’exclusion de deux joueurs anversois en première mi-temps.

Après seulement cinq minutes de jeu, Isaac Nuhu part le vers le but et se fait faucher par Jan Van den Bergh. Nathan Verboomen lui indique la direction des vestiaires au défenseur belge à cause de sa position de dernier homme.

Quatre minutes plus tard, Andres Beck est à la réception d’un coup franc et place sa tête dans les filets anversois. C’est déjà 0-1.

Peu de temps avant la pause, le Beerschot va même se retrouver à neuf après l’exclusion de Thibault De Smet, totalement en retard sur Isaac Nuhu alors qu’il n’avait aucune chance de récupérer le ballon (39').

►►► À lire aussi : Calendriers et classement

Eupen va profiter de sa supériorité numérique pour doubler son avance grâce à Edo Kayembe (62') avant que Smail Prevljak (88') ne clôture les débats en fin de rencontre.

L’arrivée de Javier Torrente au Kiel n’a donc pas encore eu d’effet. Le club reste toujours bloqué à la dernière place avec un seul petit point en neuf rencontres. De son côté, Eupen continue sa très belle saison et reprend la deuxième place du classement, un point derrière Bruges.