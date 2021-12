L'Antwerp a battu Eupen ce jeudi soir (4-2) dans le cadre de la 19e journée du championnat de Belgique. Les buts anversois ont été inscrits par Samatta (27e), Benson (40e), Nainggolan (48e) et Verstraete (90e+5), les eupenois par Keita (44e) et Prevljak (77e).

"Je pense qu’on a eu un peu de peur pour gagner le match. Après le 3-1, on n’a plus risqué, on a gardé le ballon. Le 3-2 tombe trop facilement alors qu’on avait le contrôle sur ce match. On a eu des difficultés, mais à la fin, on a bouclé la partie avec une contre-attaque. C’était un match difficile aujourd’hui. Une grande équipe ne peut pas avoir les difficultés rencontrées dans les quinze dernières minutes. Ceux qui rentrent au jeu doivent aussi fournir beaucoup d’efforts, je crois que ça a un peu manqué dans ce match. On a aussi commis quelques fautes. Il ne faut pas toujours être joli pour gagner un match, on a un peu oublié cela", a précisé Radja Nainggolan au micro de Vincenzo Ciuro, pour la Pro League, après la partie.

La partie spectaculaire a notamment permis au Ninja, ancien Diable Rouge, de planter un bijou à distance. "J’essaie de prendre ma chance quand c’est possible. Parfois ça rentre, parfois j’envoie le ballon hors du stade. C’est le foot. Je suis content de mon but car c’est le 3-1 dans un moment difficile pour l’équipe. Je pensais que c’était la fin du match, mais le foot, ce n’est jamais fini. Eupen a livré vingt dernières bonnes minutes. Ils se sont procurés beaucoup d’opportunités. Avec un peu de chance, on a gagné le match. Le but de Keita ? C’est très joli aussi, je pense même que le sien était plus difficile que le mien", a-t-il aussi indiqué.

L'Antwerp se remet sur les rails après son échec face au Standard et pointe à la 3e place du classement avec 36 points. Eupen est aux portes des places qualificatives pour les play-offs avec 25 points, en 9e position, à 3 longueurs de Courtrai.