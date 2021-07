Pro League : Qui a l'abonnement le plus cher? ou le moins cher? Découvrez les prix des abonnements des 18 clubs de Pro League

Ce 23 juillet commence la nouvelle saison de Pro League avec normalement, un retour des supporters dans les stades à partir du 13 août. Avec 457 fan-clubs et plus de 4,8 millions d’adeptes sur les médias sociaux en 2020, contre 436 fan-clubs et 4,3 millions d’adeptes en 2019, les clubs de la Pro League touchent de plus en plus de personnes. Le douzième joueur, renfort indispensable aux clubs, ne manque pas de renouveler ou de prendre un nouvel abonnement pour les 17 rencontres à domicile. Voici un petit tour des tarifs pour cette saison 2021-2022…

Les plus gourmands

Parmi les abonnements aux 18 clubs qui vont se rencontrer cette saison, le STVV est certainement celui qui propose l’abonnement le plus cher avec un accès VIP à 1220 euros. Les prix varient évidemment en fonction des tribunes, des blocs dans le stade et ce dans tous les clubs. Le deuxième club le plus cher marque quand même une différence de plus de 300 euros avec le premier, c’est le Club de Bruges. Les abonnements les plus chers sont à 885 euros. Pas loin derrière, en troisième position, il y a Mechelen avec des abonnements à 825 euros.

Les plus généreux

Au sein des clubs, certains proposent des tarifs très abordables pour les abonnements. Le club qui en demande le moins est le KAA Gent, leurs prix commencent à 110 euros pour une saison. Il est suivi par le Standard qui débute à 150 euros et puis par le Cercle de Bruges et l’Union Saint-Gilloise dont les premiers abonnements sont disponibles à partir de 160 euros.

Ceux qui trichent, qui en offrent davantage ou qui ont déjà tout vendu…

Contrairement aux autres, le Cercle de Bruges n’offre pas un abonnement à l’année pour les 17 matchs à domicile mais seulement pour 13 matchs. On peut considérer que c’est de la triche ou alors que c’est plutôt intelligent si on mise sur le fait que les supporters ne viennent pas à tous les matchs mais si on penche pour la deuxième option, les tarifs n’en sont pas révélateurs. En revanche, d’autres sont plus généreux. Par exemple, Genk inclut les possibles play-offs dans l’abonnement. À Seraing, les abonnements de la saison 2020-2021 qui n’ont pas servi à cause de la pandémie sont renouvelés gratuitement. Saint-Trond et Charleroi offrent également cette possibilité et l’Antwerp fait aussi un geste grâce à une réduction sur l'abonnement directement ou sur les "food & drinks". Le Club de Bruges lui a déjà épuisé toute sa réserve d'abonnements pour la saison mais propose des files d'attentes en fonction des possibilités et des tarifs.

Des dizaines de possibilités

Chaque club offre un minimum trois formules différentes en fonction du bloc, de la tribunes, des places, des catégories. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Voici les formules les plus chères et les plus avantageuses triées par tarifs sur le compte Instagram de la RTBF Sport.