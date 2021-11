Pro League : pourtant réduit à dix, Bruges renverse Genk et se rapproche de l'Union

Genk entame bien la partie avec un Junya Ito dangereux sur son flanc droit. Les Genkois se voient d’ailleurs annuler un but mais l’arbitre siffle finalement faute suite à une faute offensive après un excellent travail du Japonais sur son flanc droit.

A la 35e minute, Noa Lang s’empare du ballon côté droit et adresse un centre millimétré pour Hans Vanaken. Complètement oublié au second poteau après un marquage hasardeux de Patrik Hrosovsky, le numéro 20 brugeois reprend le centre d’un plat du pied imparable et ouvre le score.