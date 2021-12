Le Standard s’est fait peur mais s’est finalement imposé sur la pelouse de l’Antwerp (2-3) en inscrivant deux buts dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire. Selim Amallah était évidemment soulagé de retrouver le chemin de la victoire mais regrettait la mauvaise gestion de match : "C’est sûr que la victoire va nous faire du bien. Après, je pense que quand tu es à onze contre dix tu dois savoir gérer le match, chose qu’on n’a pas su faire. On les a trop laissés jouer, on a reculé. Ce qu’on va retenir aujourd’hui, c’est la victoire et elle va nous faire beaucoup de bien".

Les Anversois réduits à dix juste avant la mi-temps, les Liégeois ont donc passé une mi-temps complète en supériorité numérique et c’est pourtant en deuxième mi-temps que les Rouches ont encaissé deux buts et se sont retrouvés menés avant de renverser le score en fin de match : "Ce sont des choses que l’on doit vite rectifier. Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui se passent dans le groupe. Quand tu as la supériorité numérique, tu dois savoir la tenir. Sur ça on doit travailler. On doit se parler".

Aligné d’entrée par Luka Elsner, le Marocain retrouvait son poste de prédilection, dans l’axe du jeu après quelques semaines d’absence, lui qui avait évolué sur le côté gauche depuis le début de la saison. S’il a été intéressant, le meneur de jeu n’est pas encore totalement satisfait : "Je pense que je sais faire beaucoup mieux. Je reviens de quelques blessures, je pense que c’est encore compliqué pour moi pour le moment. Mais j’espère pouvoir enchaîner les matches et retrouver le niveau".

Impliqué sur l’exclusion de Seck juste avant la mi-temps, Amallah n’a pas compris la réaction du défenseur anversois : "Je parlais avec l’arbitre, il est venu parler avec moi et je lui ai juste dit de fermer sa bouche. Il s’est énervé tout seul, tout simplement".

Certaines personnes ont évoqué des propos racistes venant d’Amallah mais le Liégeois n’a même pas : "Je n’ai même pas de commentaire à faire là-dessus. Je pense qu’il y a assez de couleurs, d’origines différentes dans mon équipe. Je ne veux pas répondre à ces propos-là".

Mehdi Carcela était moins sévère que son équipier, même s’il mettait aussi le doigt sur la mauvaise gestion du match des Liégeois : "Je préfère retenir les trois points et garder ça en tête pour la confiance de l’équipe, des joueurs. On est allé arracher les trois points, à l’extérieur. Ce qui est toujours difficile, surtout à l’Antwerp. C’est ce qu’on retient, même si on s’est fait peur. Dès qu’ils sont revenus à 1-1 on s’est fait très peur. Mais on va retenir les trois points".

Dans la situation du Standard, ces trois points peuvent servir de déclic : "C’est toujours difficile quand il y a une mauvaise spirale de faire pencher la chance de notre côté. C’est souvent comme ça. Au mieux, on arrivait à arracher le nul et aujourd’hui, que ça penche de notre côté comme ça et qu’on prenne les trois points, c’est très important".

Buteur de l’égalisation à quelques minutes de la fin, Mehdi Carcela a été bien inspiré, lui qui n’avait plus inscrit de but depuis le mois de février. "Février ? Et bien merci de me le rappeler, rigolait le numéro 10. Ça fait très longtemps et ça fait plaisir de pouvoir marquer surtout, d’autant plus que c’était un but important. Mais le plus important, ce sont les trois points".

Malgré tout, le match a été émaillé par plusieurs bagarres, mais pour le Liégeois, il faut relativiser : "Des fois, c’est sur des malentendus ou des joueurs qui ne savent pas gérer la pression. On reste humain, des fois on se bagarre comme tout le monde. C’est vrai que ce n’est pas bon pour l’image mais je retiens qu’il n’y a pas eu de droite qui s’est perdue et c’était plus de l’énervement. Ce n’est pas à refaire mais ce n’est pas la fin du monde".

Avec cette victoire, les Liégeois se donnent un peu d’air et remontent à la dixième place avec 23 unités, à deux points de la huitième place occupée par Eupen.