Pro League – Playoffs 1, playoffs 2, tickets européens, relégués et promus : ce qu’il faut savoir avant la dernière journée

Après la fin de saison chaotique de l’an dernier, la Pro League a été bien obligée de retoucher son règlement à l’heure des incertitudes liées au coronavirus. Le championnat est passé de 16 à 18 équipes avec un système de playoffs et de relégation par ailleurs modifié. Avant la dernière journée de la phase classique, nous vous proposons de faire le point sur les enjeux de ces dernières rencontres. Playoffs 1, playoffs 2, tickets européens, relégués et promus : découvrez tout ce qu’il faut savoir au niveau du règlement.

Vous l’aurez compris depuis longtemps, les traditionnels playoffs 1 à six équipes ont laissé place à des 'Champions playoffs' à 4 équipes. S’il y a donc deux équipes en moins par rapport aux autres années, le principe de base ne change pas : les points sont divisés par deux (arrondissement à l’unité supérieure si ce n’est pas un nombre entier) et les équipes engagées s’affrontent en matches aller-retour. L’équipe qui totalise le plus de points à la fin est décrétée championne de Belgique.

Les équipes classées de la 5e à la 8e place de la phase classique disputent les playoffs 2. Contrairement aux années précédentes, les points ne sont plus remis à zéro mais bien divisés par deux selon le même principe appliqué pour les playoffs 1. Vu le nombre réduit d’équipes, on n’a plus qu’une seule poule (et non deux comme les autres années) de 4 équipes qui s’affrontent en matches aller-retour.

Le vainqueur peut prétendre au dernier ticket européen (la répartition des tickets européens au paragraphe suivant).

